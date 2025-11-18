Pose à Pureau entier des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Publié le 18 novembre 2025
Cette technique consiste à positionner les ardoises à la verticale, chaque rang recouvrant entièrement le précédent avec un décalage d'une demi-largeur, garantissant une couverture ou façd uniforme et étanche.
Idéale pour les projets de rénovation ou de construction, la pose à pureau entier offre une esthétique intemporelle et une protection durable, faisant des ardoises Cedral un choix parfait pour valoriser vos projets architecturaux.
Avec Cedral, associez design et performance pour sublimer vos toitures et façades grâce à des ardoises en fibres-ciment à la fois élégantes et durables.
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.
