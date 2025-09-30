Assainissement non collectif : filières traditionnelles et agréées, des solutions innovantes, techniques et écoresponsables par Sebico

Exemple de filière agréée (microstation AQ2 + tunnel d'infiltration)

Exemple de filière agréée (fosse FAN + filtre compact Biomeris)

Les filières traditionnelles : fiabilité et simplicité

Les filières traditionnelles de Sebico reposent sur des techniques simples. Le prétraitement y est assuré par la fosse toutes eaux et le traitement par des tranchées d’épandages ou un filtre à sable avant infiltration dans le sol. Ces systèmes utilisent des procédés naturels de dégradation biologique pour traiter les eaux usées domestiques. Ils sont particulièrement adaptés aux zones rurales et semi-rurales car l’espace disponible permet une installation étendue.

→ Avantages

Robustesse et durabilité : les filières traditionnelles sont conçues pour durer et résister aux conditions les plus exigeantes.

Simplicité d’entretien : ces systèmes nécessitent un entretien minimal, ce qui en fait une solution pratique et économique sur le long terme.

Efficacité éprouvée : utilisées depuis des décennies, ces techniques ont démontré leur efficacité et leur fiabilité.

Fosses toutes eaux et extracteur éolien pour la ventilation de la filière

Les filières agréées : innovation et compacité

Les filières agréées de Sebico représentent une avancée technologique historique et majeure dans le domaine de l'assainissement non collectif. Ces systèmes compacts, comme la microstation Aquameris AQ2 et le filtre compact Biomeris, ont été rigoureusement testés et certifiés. Ils garantissent ainsi une efficacité maximale dans le traitement des eaux usées, même sur de petites surfaces.

→ Avantages

Performance certifiée : les filières agréées ont reçu des agréments ministériels, garantissant leur conformité aux normes les plus strictes.

Gain d’espace : grâce à leur conception compacte, ces systèmes sont idéaux pour les terrains de petite taille ou difficiles d'accès.

Technologie de pointe : ils intègrent des innovations technologiques, comme par exemple le média du filtre Biomeris qui est breveté, pour un traitement des eaux usées plus rapide et plus efficace.

Filtre Biomeris et microstation Aquameris AQ2

Les engagements de Sebico : conception et fabrication française et recyclabilité

Chez Sebico, la fierté est de mise lorsque l’on aborde la production entièrement réalisée en France. Ses différentes usines réparties sur le territoire national assurent un service de livraison optimal en réduisant l’impact environnemental. De plus, depuis de nombreuses années, Sebico attache la plus grande importance à la conception qui se fait en interne grâce à son service R&D. Ainsi, tout en s’inscrivant comme un acteur historique de la gestion de l’eau à la parcelle, Sebico est aussi un fervent représentant de la qualité industrielle française et un soutien à l’économie locale.

Cette entreprise familiale qui existe depuis près de 100 ans a donc su s’adapter aux diverses évolutions technologiques, sociétales et environnementales qui ont jonché son développement. Sur ce dernier point, l’entreprise a entrepris il y a quelques années une démarche écoresponsable. Des matériaux recyclables et recyclés ont été privilégiés notamment grâce à une unité spécifique présente sur son usine d’Agen.

Pour en savoir plus exit_to_app