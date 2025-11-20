Pack’Eau hors sol : Sebico enrichit sa gamme de cuves
Publié le 20 novembre 2025
Pack’Eau : une gamme complète pour récupérer, stocker et valoriser l’eau de pluie
La gamme Pack’Eau illustre pleinement l’engagement de Sebico en faveur de la récupération d’eau de pluie et de la réduction de la consommation d’eau potable. Elle propose des solutions variées et performantes :
→ Cuves enterrées de 3 à 36 m³
Disponibles en polyéthylène recyclé et recyclable ou en béton, elles assurent un stockage sécurisé, durable et adapté aux besoins résidentiels ou professionnels.
→ Cuves hors sol de 900 à 1500 litres
Faciles à installer et raccordables aux gouttières, elles permettent d’utiliser l’eau de pluie pour :
- l’arrosage des jardins et espaces verts,
- le lavage de véhicules,
- l’entretien intérieur ou extérieur.
Ces solutions offrent aux utilisateurs un moyen concret de réduire leur empreinte environnementale tout en réalisant des économies d’eau potable au quotidien.
Deux nouvelles cuves hors sol : plus de polyvalence pour tous les usages
Soucieuse de répondre aux besoins du terrain, Sebico enrichit aujourd’hui sa gamme hors sol avec deux nouveaux modèles :
- 10PK (1000 L)
- 15PK (1500 L)
Ces cuves permettent d’élargir les usages au-delà du simple raccordement aux gouttières, notamment pour :
- l’arrosage des parcs, jardins et espaces verts,
- l’approvisionnement en eau sur chantiers ou lors de travaux temporaires,
- l’abreuvement des animaux (agriculteurs, éleveurs, refuges),
- le nettoyage et l’entretien des équipements ou véhicules,
- l’alimentation ponctuelle en eau lors d’événements extérieurs (marchés, foires, festivités).
Un choix idéal pour les collectivités, les artisans, les agriculteurs ou les gestionnaires de sites.
Conçues et fabriquées en France – Garantie 20 ans
Des caractéristiques techniques robustes et pensées pour durer
Les nouvelles cuves Pack’Eau bénéficient de la qualité Sebico et d’une conception orientée performance :
- Design ovoïde assurant stabilité et excellente résistance mécanique
- Polyéthylène opaque 100 % recyclable, résistant aux UV, aux intempéries et aux variations de température
- Couvercle ventilé avec grille anti-moustiques pour une eau protégée et aérée
- Kit d’équipements de base intégré, facilitant l’installation
- Possibilité de jumeler plusieurs cuves pour augmenter facilement la capacité de stockage
Ces dispositifs garantissent une solution durable, fiable et adaptée à un usage intensif, y compris en extérieur.
Une innovation centrée sur les besoins du terrain
Chez Sebico, l’innovation naît de l’écoute des utilisateurs. Les retours des collectivités, professionnels ou particuliers guident la conception de produits réellement adaptés aux usages du quotidien. Avec l’élargissement de la gamme Pack’Eau hors sol, Sebico offre à chacun la possibilité d’optimiser la gestion de l’eau de pluie selon ses besoins réels, dans une démarche respectueuse de l’environnement.
Les tags associés
- Cuves
- Eau de pluie
- Sebico
- Gestion de l'eau
- Afficher plus
La France et la Belgique, main dans la main face aux inondations
La France et l’exécutif régional belge flamand ont signé lundi une convention organisant l’exploitation d’infrastructures communes de gestion de l’eau. Ce projet, en cours depuis plus d’une décennie, a...
Cuves Pack’Eau : stockage, rétention et valorisation, l’eau de pluie efficacement
Des solutions Pack’Eau fiables et durables pour stocker, retenir et réutiliser l’eau de pluie à la maison, en entreprise ou dans les collectivités.
Pack’Eau plate Sebico : récupérez l’eau de pluie en vidéo
Sebico met en lumière sa cuve Pack’Eau plate avec une vidéo YouTube dédiée, valorisant ses atouts techniques et écologiques pour la construction durable.
Gestion durable de l’eau : mode d’emploi pour l'industrie d'extraction minérale
Alors que l’eau se raréfie et subit la pollution, l’UEE - association attachée à l’Unicem - dévoile son guide « Eau & Industries minérales ». Biodiversité, limitation du prélèvement à la source, recyclage...