Pack’Eau hors sol : Sebico enrichit sa gamme de cuves

Pack’Eau : une gamme complète pour récupérer, stocker et valoriser l’eau de pluie

La gamme Pack’Eau illustre pleinement l’engagement de Sebico en faveur de la récupération d’eau de pluie et de la réduction de la consommation d’eau potable. Elle propose des solutions variées et performantes :

→ Cuves enterrées de 3 à 36 m³

Disponibles en polyéthylène recyclé et recyclable ou en béton, elles assurent un stockage sécurisé, durable et adapté aux besoins résidentiels ou professionnels.

→ Cuves hors sol de 900 à 1500 litres

Faciles à installer et raccordables aux gouttières, elles permettent d’utiliser l’eau de pluie pour :

l’arrosage des jardins et espaces verts,

le lavage de véhicules,

l’entretien intérieur ou extérieur.

Ces solutions offrent aux utilisateurs un moyen concret de réduire leur empreinte environnementale tout en réalisant des économies d’eau potable au quotidien.

Deux nouvelles cuves hors sol : plus de polyvalence pour tous les usages

Soucieuse de répondre aux besoins du terrain, Sebico enrichit aujourd’hui sa gamme hors sol avec deux nouveaux modèles :

10PK (1000 L)

15PK (1500 L)

Ces cuves permettent d’élargir les usages au-delà du simple raccordement aux gouttières, notamment pour :

l’arrosage des parcs, jardins et espaces verts,

l’approvisionnement en eau sur chantiers ou lors de travaux temporaires,

l’abreuvement des animaux (agriculteurs, éleveurs, refuges),

le nettoyage et l’entretien des équipements ou véhicules,

l’alimentation ponctuelle en eau lors d’événements extérieurs (marchés, foires, festivités).

Un choix idéal pour les collectivités, les artisans, les agriculteurs ou les gestionnaires de sites.

Conçues et fabriquées en France – Garantie 20 ans

Des caractéristiques techniques robustes et pensées pour durer

Les nouvelles cuves Pack’Eau bénéficient de la qualité Sebico et d’une conception orientée performance :

Design ovoïde assurant stabilité et excellente résistance mécanique

assurant stabilité et excellente résistance mécanique Polyéthylène opaque 100 % recyclable , résistant aux UV, aux intempéries et aux variations de température

, résistant aux UV, aux intempéries et aux variations de température Couvercle ventilé avec grille anti-moustiques pour une eau protégée et aérée

pour une eau protégée et aérée Kit d’équipements de base intégré , facilitant l’installation

, facilitant l’installation Possibilité de jumeler plusieurs cuves pour augmenter facilement la capacité de stockage

Ces dispositifs garantissent une solution durable, fiable et adaptée à un usage intensif, y compris en extérieur.

Une innovation centrée sur les besoins du terrain

Chez Sebico, l’innovation naît de l’écoute des utilisateurs. Les retours des collectivités, professionnels ou particuliers guident la conception de produits réellement adaptés aux usages du quotidien. Avec l’élargissement de la gamme Pack’Eau hors sol, Sebico offre à chacun la possibilité d’optimiser la gestion de l’eau de pluie selon ses besoins réels, dans une démarche respectueuse de l’environnement.



