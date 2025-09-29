Nightcooling de Renson : refroidissement passif dans les écoles
La solution de confort et simple à poser
Les grilles 431 RC2 de Renson sont conçues pour permettre un débit d’air élevé, favorisant un rafraîchissement rapide. Elles sont composées de lames avec moustiquaire intégrée.
Pour aller + loin
En associant le nightcooling à une protection solaire efficace (stores extérieurs), il est possible d’atteindre un haut niveau de confort estival tout en réduisant drastiquement la consommation énergétique.
Le confort thermique sans compromis esthétique
Les grilles 431 RC2 de Renson sont conçues pour s’intégrer esthétiquement à la façade, tout en respectant les objectifs de ventilation et sécurité.
Les bénéfices essentiels de la ventilation nocturne
- Diminution des besoins en climatisation active : en exploitant la fraîcheur nocturne, cette solution permet de réduire significativement le recours aux systèmes de refroidissement mécaniques, voire de s’en passer dans certains cas.
- Amélioration du confort thermique et de la qualité de l’air : la ventilation nocturne favorise une température intérieure plus stable et un renouvellement d’air constant, contribuant à un environnement intérieur plus sain et plus agréable.
- Système simple et peu contraignant à entretenir : les équipements sont conçus pour une mise en œuvre rapide et une maintenance minimale, garantissant une fiabilité dans le temps et une gestion facilitée. Les composants garantissent à la fois la perméabilité à l’air, la résistance aux intempéries, la durabilité et la conformité aux normes feu et sécurité.
→ Caractéristiques :
- Montage simple et rapide.
- Rapport de test officiel.
- Sécurité Anti-chute.
- Grille de haute qualité esthétique et fonctionnelle.
- Anti-effraction selon le certificat classe RC2.
- 100 % inoxydable : entièrement fabriquée en profils aluminium. Tous les matériaux de jonction sont en aluminium et acier inoxydable.
- Fonction garde-corps suivant EN 13049.
