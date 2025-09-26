NORDBAT 2026 : salon du bâtiment, construction et rénovation

NORDBAT est l’événement phare attendu, tous les deux ans, par l’ensemble des professionnels de la construction en région Hauts-de-France. Véritable temps fort du secteur, il offre une occasion unique de découvrir les nouveautés de plus de 400 industriels réunis, d’explorer les dernières tendances du marché et de s’informer sur l’actualité technique.

Cet événement promet d’être le moteur de changements incontournables, en plaçant l’innovation, la pérennité et les enjeux majeurs du bâtiment au coeur des débats et des échanges.

→ Dates et lieu

NORDBAT 2026 se tiendra du 11 au 13 février 2026 à Lille Grand Palais. Pendant ces trois journées, professionnels, entreprises et experts auront l’opportunité de découvrir les tendances émergentes, d’échanger sur les problématiques du secteur et d’explorer des solutions innovantes pour bâtir un avenir plus durable.

→ Chiffres clés de l'édition précédente

Fort du succès de NORDBAT 2024, qui a accueilli plus de 16 953 visiteurs et rassemblé plus de 400 exposants. Les organisateurs attendent une participation accrue de professionnels passionnés et d’entreprises novatrices, confirmant la place de NORDBAT comme un rendez-vous incontournable du secteur.

NORDBAT 2026 s’annonce comme un rendez-vous essentiel pour tous ceux qui souhaitent participer à la construction du futur du bâtiment, dans un esprit d’innovation et de responsabilité environnementale.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet ou contactez notre équipe.

