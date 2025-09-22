ConnexionS'abonner
TUILE SOLAIRE MAX d’EDILIANS : photovoltaïque et esthétique !

Communiqué
Publié le 22 septembre 2025
Découvrez la tuile solaire design et performante, rouge ou ardoisée, qui s’intègre aux toitures traditionnelles pour allier esthétique et photovoltaïque.
Le photovoltaïque en toute discrétion 

Véritable innovation depuis 2002, c’est la première tuile solaire en intégration compatible avec l’ensemble des produits de couverture du marché (terre cuite, béton, ardoises, tous modèles et fabricants). 

Comment intégrer une installation solaire dans une belle toiture de caractère ? En se faisant complètement oublier au cœur de la couverture, la TUILE SOLAIRE MAX d’EDILIANS fait rimer photovoltaïque avec esthétique !

Elle se fond complètement dans le décor de la toiture :

  • posée sur les liteaux, avec les mêmes emboîtements que les tuiles classiques, elle s'intègre facilement, sans problème de surépaisseur
  • format modulaire (≈ 2 tuiles/m²) pour s’adapter à toutes les géométries de toit
  • déclinée en plusieurs couleurs, de l’ardoise élégant au rouge racé, pour coller à la teinte des autres tuiles et aux spécificités locales

Le saviez-vous ? Recommandée pour les installations en zones d’urbanisme protégées, l’utilisation de panneaux ou tuiles solaires de couleur favorise l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Une tuile solaire hautement robuste et étanche

Produite en France, la TUILE SOLAIRE MAX présente d’excellentes performances :

  • de bons rendements de production d’énergie, pour faire des économies durables sur la facture d’électricité.
  • une puissance unitaire de 100 Wc en version ardoisée et 80 Wc en version rouge.
  • une étanchéité garantie 20 ans, extensible à 30 ans pour des toitures réalisées avec des tuiles terre cuite EDILIANS neuves et compatibles (voir conditions), soit les mêmes garanties d’étanchéité que les tuiles traditionnelles ! EDILIANS est l’un des seuls industriels à garantir une parfaite qualité d’installation et d’étanchéité de ses tuiles photovoltaïques sur cette période.
  • une excellente résistance dans le temps : châssis aluminium anticorrosion, résistant aux UV/intempéries, imperméable et recyclable, pour faire de la TUILE SOLAIRE MAX la tuile solaire en intégration la plus sûre du marché.

Cerise sur le gâteau - ou plutôt sur le toit ! -, la tuile solaire Max d’EDILIANS est très facile à installer, grâce à des raccords électriques Plug & Play.

Le photovoltaïque : un choix écologique et économique ! 

Fabriquant bi-centenaire de tuiles en terre cuite, EDILIANS s’est engagé dans le photovoltaïque depuis plus de 20 ans pour proposer une solution d’avenir à ses clients. Écologique, le photovoltaïque est également une solution économique à moyen terme :

  • les installations solaires sont éligibles à des aides de l’État : une subvention de France Renov, en fonction des revenus, une TVA à 10 % pour les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 3 kWc et une prime à l'autoconsommation photovoltaïque dans le cadre de la vente de production
  • selon leur configuration, les panneaux ou tuiles solaires peuvent couvrir jusqu’à 50 % des besoins en consommation de la maison
  • une installation photovoltaïque fait grimper la « valeur verte » du bien : une vraie plus-value immobilière !

Le saviez-vous ? En moyenne, un investissement photovoltaïque est rentabilisé en 10 à 15 ans. 

Vous voulez en savoir plus sur la tuile solaire Max EDILIANS ?! Contactez nos experts EDILIANS.

 

Plus d'informations


