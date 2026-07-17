Le groupe Blum a enregistré un chiffre d’affaires de 2 495,44 millions d’euros entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026. « L’environnement dans lequel nous évoluons reste exigeant. Les tensions géopolitiques, l’intensification de la concurrence et diverses évolutions des marchés font désormais partie de notre réalité quotidienne. Dans le même temps, nous observons également des opportunités et des développements positifs dans de nombreux domaines. L'essentiel est de poursuivre notre développement et d'aborder l'avenir en nous appuyant sur nos forces », explique Philipp Blum, directeur général du groupe Blum.

Des dynamiques contrastées selon les marchés

Il n’existe actuellement aucune tendance globale clairement identifiable ; chaque marché évolue selon sa propre dynamique. Malgré cela, Blum est parvenu à enregistrer une légère croissance sur la plupart de ses marchés et zones géographiques, et ce malgré les effets négatifs des variations des taux de change qui ont pesé sur la croissance consolidée du chiffre d’affaires. La présence internationale du groupe Blum — avec plus de 30 filiales et des équipes locales présentes sur plus de 120 marchés — demeure ainsi un facteur essentiel de réussite, souligne Martin Blum, directeur général du groupe Blum : « Notre force réside dans notre capacité à identifier rapidement les évolutions mondiales tout en restant proches de nos clients. C’est précisément dans des périodes incertaines comme celle-ci que notre présence internationale démontre toute sa valeur. » Au cours du dernier exercice, 46 % du chiffre d’affaires du groupe a été réalisé dans l’Union européenne, 15 % aux États-Unis (premier marché hors EU) et 39 % sur les autres marchés.

L’innovation comme fondement de la réussite future

Au cours de l’exercice écoulé, Blum a poursuivi ses investissements dans le développement de ses gammes de produits et de solutions. Outre l’optimisation réussie du système de portes escamotables REVEGO, l’entreprise a lancé la nouvelle finition Noir éclipse pour ses solutions de portes relevables AVENTOS top, permettant ainsi la création de meubles sombres pour un design harmonieux et élégant. Grâce à ces innovations, Blum continue de stimuler le développement de ses marchés à l’international. Au-delà des nouveaux produits, l’entreprise enrichit continuellement son offre de services et de solutions destinés à accompagner ses clients tout au long de processus de fabrication. « L’innovation reste l’un de nos facteurs de succès et nous travaillons activement au développement de nouvelles solutions pour nos clients. Nous nous réjouissons déjà de présenter certaines de ces nouveautés à l’occasion du salon interzum en mai 2027 », souligne Philipp Blum.

Blum_ REVEGO0286_QU | Système Pocket REVEGO. Vers de nouvelles perspectives d’aménagement, comme un espace café caché dans un meuble monté sur plan de travail. AVENTOS_top_KLA1247_QU | AVENTOS HF top. La solution idéale de portes relevables pour les meubles hauts, offrant ainsi beaucoup de liberté de mouvement.

Développement du réseau mondial de production

L’un des axes stratégiques est d’optimiser davantage le fonctionnement de l’ensemble de nos sites de production répartis dans le monde. L’objectif de Blum est de renforcer les synergies entre ses sites de production du Vorarlberg, de Pologne, des États-Unis et de Chine en les considérant comme un seul et même réseau de production. « Nous développons systématiquement notre production dans une logique de réseau international. Nous investissons là où les marchés sont en croissance et où la proximité avec les clients est essentielle, tout en renforçant les complémentarités entre nos usines à travers le monde. Nous garantissons ainsi notre compétitivité et notre capacité de livraison sur le long terme », explique Martin Blum. Dans ce contexte, la coopération internationale entre les différents sites de production joue un rôle de plus en plus important.

Investissements et collaborateurs : les clés du succès de demain

Au cours du dernier exercice, Blum a poursuivi ses investissements ciblés dans les équipements de production, les bâtiments, la digitalisation, la recherche et développement ainsi que la formation des jeunes talents. Sur les 168 millions d’euros investis, 120 millions d’euros ont été consacrés au Vorarlberg. Parallèlement au développement de ses capacités de production aux États-Unis et en Chine, Blum a également renforcé sa présence internationale de plusieurs manières. Parmi ces initiatives figurent l’ouverture d’un nouveau centre logistique pour la région APAC en Malaisie ainsi que l’extension de l’offre Beyond Components à d’autres marchés européens tels que la Norvège, la Suède et le Danemark.

« Notre réussite à long terme repose sur les compétences, l’engagement et le sens des responsabilités de nos collaborateurs. Ils constituent le socle de notre développement et de notre croissance », souligne Martin Blum avant d’ajouter : « Nous souhaitons leur adresser à tous un immense merci. »

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