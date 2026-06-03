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Utilisation créative de l’espace avec REVEGO
La philosophie de Blum est d’optimiser constamment ses propres produits. L’entreprise a ainsi procédé à une refonte complète de son système Pocket breveté REVEGO afin d’offrir encore plus de possibilités pour concevoir des espaces de vie modernes et multifonctionnels.
Le système se compose de portes simples ou doubles qui s’ouvrent d’une légère pression et qui sont ensuite guidées dans la « Pocket », un corps de meuble étroit installé sur le côté du meuble. La technique de ferrures sophistiquée est entièrement intégrée dans la Pocket et est ainsi invisible pour les utilisateurs.
REVEGO permet d’ouvrir des espaces de vie ou de travail entiers, puis de les refermer, offrant de nouvelles perspectives en matière d’utilisation des espaces.
La nouvelle version se distingue notamment par :
- une hauteur de face variable comprise entre 1 130 à 2 980 mm
- un mouvement encore plus harmonieux, grâce à des technologies de mouvement optimisées
- une mise en oeuvre et un montage facilités et plus flexibles
- une diminution du volume et du poids de l’emballage
- des améliorations en matière de logistique
Grâce à cette flexibilité accrue, il devient possible de concevoir aussi bien des rangées de meubles en pleine hauteur que des solutions intégrées sur plan de travail, ou encore des espaces dissimulés comme un bar à café, un téléviseur ou des zones de rangement complètes.
Créer du mobilier avec alimentation intégrée grâce à AMPEROS AC
AMPEROS AC répond à la multiplication des appareils électroniques dans les foyers modernes en permettant d’intégrer des prises de courant directement dans les meubles. L’alimentation est ainsi disponible exactement là où elle est nécessaire, et ce de manière invisible, puisque le passage de câble est masqué sous un tiroir ou sous une tablette.
Les appareils électriques peuvent être dissimulés parfaitement tout en restant chargés et prêts à l’emploi, dans la cuisine, le salon, la salle de bain ou la chambre, afin de préserver l’esthétique de l’espace.
Une installation facile
Comme tous les produits Blum, AMPEROS AC est conçu pour une installation simple :
- Aucune connaissance en électricité n’est requise
- Passage des câbles sans outil sur le profil du meuble
- Connecteurs sécurisés pour une installation rapide
Le design et les performances d’AMPEROS AC ont été récompensés par des experts avec le Prix Interzum « Best of the Best » 2023 et le German Design Award 2024.
Des solutions intelligentes pour chaque espace de vie moderne
Avec REVEGO et AMPEROS AC, Blum répond à la tendance actuelle de fusionner toujours plus les espaces de vie, les espaces de repas et les zones de travail, tout en optimisant l’utilisation de l’espace disponible, notamment en milieu urbain.
Ces solutions permettent de créer des concepts d’habitat intelligents, où design, fonctionnalité et qualité de vie sont étroitement liés.
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