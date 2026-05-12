Milan, source d’inspirations design et art de vivre

Les six jours du 64e Salon du Mobilier ont été un véritable concentré de concepts d’intérieur, de détails captivants et de designs de mobilier haut de gamme. « L’effervescence était incroyable. Avec autant de styles et de visiteurs venus du monde entier, il était impossible de ne pas être inspiré », a déclaré Philipp Blum, directeur général du groupe Blum, à propos de l’édition 2026.

Véritable plateforme mondiale d’anticipation des tendances, le Salon du Mobilier donne le ton du design de cuisines et de mobilier à venir.

« Notre travail acharné au fil des années porte ses fruits et nous sommes une marque hautement respectée sur le marché. Avec des produits Blum présents dans presque toutes les cuisines d’exposition à Milan, il est clair que des conceptions innovantes sont rendues possibles grâce à nos solutions de ferrures. C’est pour nous une grande source de fierté et la base des excellentes relations que nous entretenons avec nos clients. »

Les tendances s’orientent vers des bords arrondis et un mélange élégant de matériaux

Comme les années précédentes, une équipe d’experts Blum s’est rendue en Italie pour explorer les dernières tendances et innovations au nom de tous ceux qui n’ont pas pu être présents.

Mario Schmelzenbach, designer d’intérieur et responsable de la construction des stands d’exposition chez Blum, a partagé ses observations : « Les styles étaient dominés par des tons chauds et naturels comme l’argile, la terre cuite, la rouille, le rose et l’aubergine. La palette de couleurs était sobre et organique, créant une atmosphère accueillante et chaleureuse, plutôt que voyante. En termes de design visuel, les surfaces lisses et les bords arrondis étaient très en vogue. » Les bois plus foncés – en particulier le chêne – confirment leur montée en puissance. Ils étaient souvent associés à la pierre et au métal, renforçant une impression de qualité et de durabilité.

Façades à cadres profilés et influences Japandi

Le Rapport de tendances Blum 2026 regorge de détails fascinants : « Nous avons observé que les façades deviennent de plus en plus larges et sont mises en valeur par un cadre profilé tout autour », explique Mario Schmelzenbach. Son regard d’expert s’est également porté sur les influences derrière ces designs : « L’approche plus minimaliste des cultures japonaises et asiatiques était indéniable : moins d’ornementation et une plus grande attention portée à la qualité des matériaux, aux proportions et à la fonctionnalité. »

Le rapport recense les principales évolutions dans des catégories telles que les couleurs, les textures et les matériaux, et montre comment les frontières entre la cuisine et le reste de la maison s’estompent pour créer des espaces de vie multifonctionnels. Nos analyses de tendances sont également accompagnées de photos et de courtes vidéos comprenant les avis de nos experts.

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