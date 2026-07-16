Innovation Awards : record battu pour Paris Builders Show

Les Innovation Awards 2026 du Paris Builders Show franchissent un nouveau cap. Avec 278 candidatures enregistrées, soit une progression de 21 % par rapport à l’édition précédente, le concours confirme son attractivité auprès des industriels et son rôle de révélateur des grandes transformations du bâtiment.

Ce record intervient alors que Paris Builders Show s’apprête à réunir, du 28 septembre au 1er octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, les salons Batimat, Idéobain, Interclima et le Forum Renodays. Une nouvelle configuration qui donne toute sa portée à ces Awards : couvrir l’ensemble des expertises de la construction, de la rénovation, du génie climatique, de la salle de bains, du design, des équipements, des matériaux et des technologies au service du bâti.

À travers cette mobilisation, c’est toute la dynamique d’innovation de la filière qui se donne à voir. Les candidatures déposées traduisent les priorités du secteur : construire plus durablement, rénover plus efficacement, accélérer la décarbonation, améliorer le confort des occupants, intégrer davantage de solutions numériques et répondre aux nouveaux usages des bâtiments.

Les Innovation Awards confirment également leur rayonnement international. En 2026, 73 candidatures sont portées par des exposants étrangers, soit 26 % du total, avec 18 pays représentés. Cette ouverture illustre l’ambition de Paris Builders Show : devenir un point de rencontre entre les solutions françaises, européennes et internationales capables d’accompagner les mutations du secteur.

Les lauréats, dévoilés le 2 juillet, seront mis en lumière pendant toute la durée de Paris Builders Show. Dès le 28 septembre, les visiteurs pourront découvrir l’ensemble des innovations grâce à des bornes interactives installées dans les différents pavillons, avec des pitchs vidéo, des descriptifs détaillés et des contenus téléchargeables.

Plus qu’un concours, les Innovation Awards constituent ainsi un véritable parcours d’inspiration pour les professionnels. Ils permettent d’identifier les solutions les plus prometteuses, de décrypter les tendances émergentes et d’aller à la rencontre des acteurs qui façonnent le bâtiment de demain.

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