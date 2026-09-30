Bosch Home Comfort dévoile ses nouveaux chauffe-eaux thermodynamiques

Après avoir dévoilé en juin dernier ses premiers chauffe-eaux électriques (Tronic 4600 T ; Tronic 5600i T), Bosch Home Comfort poursuit ses lancements avec une nouvelle génération de chauffe-eaux thermodynamiques : les gammes Compress 3000 DW (pose au sol) et Compress 5001 DW W (pose murale).

Fonctionnant au fluide R290 (propane) et connectés (via clé Wi-Fi), ces modèles monoblocs allient performances (Classe A+ et efficacité énergétique > 114 %), faible impact environnemental et simplicité d’utilisation. Ils permettent de réaliser des économies d’énergie aussi bien dans les logements neufs qu’en rénovation (individuel et collectif), en remplacement d’un ballon électrique traditionnel ou en complément d’une pompe à chaleur assurant la fonction de chauffage. Compacts*, afin de les dissimuler aisément dans un placard, ils se déclinent en 5 volumes : 80, 100, 120 et 150 litres pour les modèles muraux, et 180 litres pour la version au sol. Des capacités qui répondent aux besoins actuels des foyers dont la taille moyenne tend à diminuer.

Le [+] : Depuis le 1er septembre 2026, les performances énergétiques des modèles Compress 3000 DW (pose au sol) et Compress 5001 DW W (pose murale) leur permettent d’être éligibles aux CEE bonifiés.

Des modèles durables…

Afin de garantir la longévité de ses nouveaux chauffe-eaux thermodynamiques, Bosch Home Comfort a développé une protection anti-corrosion avancée via une technologie mixte hybride qui associe une anode magnésium et une anode titane. Tous les modèles possèdent une garantie étendue de 5 ans sur leur cuve.

…et faciles à vivre

Compatibles pour un fonctionnement sur air ambiant ou air extérieur, ils fonctionnent de -7°C à +43°C. Ils se distinguent également par leur confort acoustique avec une puissance sonore maximale de 47 dB (A), soit un niveau comparable à celui d’un réfrigérateur. Pratique lorsqu’ils sont installés à proximité des espaces de vie !

Plusieurs modes sont également disponibles pour un confort accru. En dehors des plages de production d’eau chaude programmées, la fonction « Boost » assure une chauffe de la cuve accélérée. La fonction « Éco » permet de s’adapter aux usages quotidiens afin de réaliser davantage d’économies d’énergie.

Une production d'eau chaude intelligente

Les chauffe-eaux thermodynamiques Compress 3000 DW et Compress 5001 DW W peuvent être pilotés à distance via l'application Bosch HomeCom Easy. Les utilisateurs suivent leurs consommations, programment les différents modes, gèrent les périodes d'absence… Les appareils peuvent aussi être raccordés à une installation photovoltaïque pour profiter du surplus d’énergie solaire disponible.

© Bosch Home Comfort

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