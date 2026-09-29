À l’heure où les bâtiments doivent simultanément améliorer leur performance énergétique, renforcer la qualité de l’air intérieur et s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires, les équipements de ventilation et de traitement de l’air évoluent. À Interclima 2026, France Air met en avant trois nouveautés qui illustrent cette transformation : PLUMBOX® LINE, POWERPLAY® MAX EVO THERMO et NOVATYS® FLAT ECM.

Un plénum textile pour réduire l’empreinte carbone

Première nouveauté présentée par France Air : PLUMBOX® LINE, un plénum textile destiné aux diffuseurs linéaires LAU 272. Fabriqué en France à partir de polyester classé M1, il affiche, selon le fabricant, une empreinte carbone jusqu’à 80 % inférieure à celle d’un plénum métallique traditionnel, tout en conservant des performances aérauliques et acoustiques équivalentes.

Cette solution mise sur les propriétés du textile pour répondre à des applications nécessitant à la fois légèreté, flexibilité et précision. Associé au diffuseur LAU 272 fabriqué à partir d’aluminium recyclé, le système entend également réduire l’impact environnemental des équipements de diffusion d’air.

Autre particularité mise en avant par France Air : son faible encombrement. Le produit ne pèse que quelques centaines de grammes et présente une compacité comparable à celle d’une enveloppe A4. Cette conception facilite notamment la manutention, le transport et le stockage sur chantier. Son classement au feu M1 permet par ailleurs son utilisation dans les établissements recevant du public.

Une CTA thermodynamique avec un fluide à faible GWP

France Air dévoile également POWERPLAY® MAX EVO THERMO, une centrale de traitement d’air thermodynamique intégrant le fluide frigorigène R454C. Son GWP est inférieur à 150, ce qui doit permettre d’anticiper les évolutions liées à la réglementation européenne F-Gas.

Cette évolution intervient alors que les systèmes de ventilation sont appelés à jouer un rôle croissant dans la performance énergétique des bâtiments. Récupération d’énergie, pilotage des débits et intégration de fonctions thermodynamiques deviennent progressivement des leviers pour limiter les besoins en chauffage et en rafraîchissement.

Le calendrier réglementaire renforce cette tendance : selon France Air, le GWP des fluides utilisés dans les CTA thermodynamiques devra être inférieur à 150 à partir de 2027 pour les équipements de moins de 50 kW, puis à partir de 2030 pour ceux d’une puissance supérieure ou égale à 50 kW.

Avec POWERPLAY® MAX EVO THERMO, la marque intègre ainsi une pompe à chaleur réversible fonctionnant au R454C. Le fluide est présenté comme présentant une faible toxicité et une faible inflammabilité. L’objectif affiché est d’anticiper la sortie progressive du R410A tout en conservant une architecture familière pour les professionnels de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance.

Un caisson extra-plat pensé pour la rénovation tertiaire

Troisième lancement : NOVATYS® FLAT ECM, un caisson de ventilation conçu pour les bâtiments existants. France Air cible notamment les projets de rénovation tertiaire dans lesquels les contraintes d’espace peuvent compliquer l’intégration de nouveaux équipements.

Avec une hauteur comprise entre 325 et 590 mm selon les modèles, le caisson est conçu pour être installé dans des espaces réduits, notamment au niveau des faux plafonds. Il intègre un moteur ECM basse consommation ainsi qu’une régulation OXEO® TOUCH 3.

La régulation permet notamment de piloter les débits d’air, de gérer le confort thermique et de programmer différents scénarios de fonctionnement. Elle est intégrée directement au caisson afin de limiter l’encombrement et de faciliter l’accès lors des opérations d’exploitation et de maintenance.

Le NOVATYS® FLAT ECM peut être installé au sol, au plafond ou à la verticale. Son principe Plug & Play vise également à simplifier la mise en œuvre, tandis que deux trappes de visite facilitent l’accès aux principaux composants.

Six configurations pour différents usages

Le caisson est proposé en six déclinaisons, avec notamment des versions équipées d’une batterie électrique ou eau chaude, une version avec batterie change-over externe, une version à détente directe DX, une configuration sans batterie et une version esclave destinée aux installations en cascade.

Cette polyvalence permet à France Air de cibler différents environnements tertiaires, parmi lesquels les bureaux, commerces, hôtels, établissements d’enseignement ou cuisines professionnelles. Le fabricant indique également que certaines configurations peuvent être utilisées pour la compensation d’air des cuisines professionnelles.

Avec ces trois nouveautés, France Air entend ainsi répondre à plusieurs des évolutions auxquelles sont confrontés les professionnels du bâtiment : réduction de l’empreinte environnementale des équipements, anticipation des évolutions réglementaires et adaptation des systèmes de ventilation aux contraintes spécifiques des bâtiments existants.

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