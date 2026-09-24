Bosch Home Comfort accélère en France et vise le Top 3 des pompes à chaleur

Avec les marques Bosch, elm.leblanc et Hitachi Cooling & Heating, Bosch Home Comfort ambitionne d’intégrer le Top 3 des acteurs des pompes à chaleur air/eau et air/air en France.

Le marché du génie climatique connaît une profonde transformation. Électrification du chauffage, développement des pompes à chaleur, progression des besoins de rafraîchissement : les frontières entre chauffage et climatisation s’estompent progressivement. Dans ce contexte, Bosch Home Comfort entend s’appuyer sur la complémentarité de ses marques et de ses technologies pour renforcer sa position sur le marché français.

L’acquisition de l’activité HVAC de Johnson Controls, finalisée en juillet 2025, constitue un accélérateur pour le Groupe. Elle a permis d’intégrer les expertises de Hitachi Cooling & Heating et de renforcer considérablement son portefeuille dans le domaine de la climatisation et des pompes à chaleur.

« Nous disposons désormais d’un portefeuille particulièrement complémentaire, qui nous permet d’adresser l’ensemble des besoins de confort climatique, du résidentiel au tertiaire, du chauffage à la climatisation. Avec nos marques, nos technologies, notre puissance industrielle et nos réseaux de distribution et de services, nous avons les moyens de poursuivre notre développement et de viser le Top 3 en France », souligne Ferdinand Fetscher, Country Manager France pour les marques Bosch, elm.leblanc et Hitachi.

Trois marques complémentaires pour couvrir l’ensemble des usages

Bosch Home Comfort s’appuie en France sur trois marques aux positionnements et aux savoir-faire complémentaires : Bosch, elm.leblanc et Hitachi Cooling & Heating.

Historiquement positionnées sur le chauffage à boucle à eau chaude, Bosch et elm.leblanc disposent d’une expertise dans les technologies de combustion comme dans l’électrification des usages. Hitachi Cooling & Heating apporte de son côté une expérience reconnue dans les solutions de climatisation et de pompes à chaleur pour les marchés résidentiel et tertiaire.

Cette complémentarité constitue l’un des leviers de la nouvelle organisation. Les équipes travaillent notamment à croiser leurs compétences afin d’accélérer le développement de nouvelles solutions, tout en conservant l’identité et les spécificités commerciales de chaque marque.

Les réseaux de distribution restent également adaptés aux différents marchés. Bosch et elm.leblanc s’appuient principalement sur la distribution professionnelle multimarques. Hitachi Cooling & Heating conserve pour sa part son organisation spécifique, avec une activité de vente directe sur le marché tertiaire et un réseau de concessionnaires pour le résidentiel et le petit tertiaire.

La France, un marché stratégique

Avec ses différentes solutions, Bosch Home Comfort équipe déjà quelque 4 millions de foyers en France. Le pays constitue ainsi un marché stratégique pour le Groupe, dans un contexte d’évolution rapide des modes de chauffage et de montée des besoins de rafraîchissement.

Selon les estimations de Bosch Home Comfort, les marchés français des pompes à chaleur air/eau et air/air pourraient progresser d’environ 50 % entre 2025 et 2030.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large d’électrification du chauffage et d’adaptation des bâtiments aux épisodes de chaleur. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour les solutions combinant chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire.

Un réseau de proximité pour accompagner les professionnels

Pour soutenir cette croissance, Bosch Home Comfort mise également sur son implantation locale. Le Groupe s’appuie en France sur près de 2 500 points de vente et plus de 20 000 installateurs partenaires.

Son dispositif comprend également 14 centres de formation et d’expérience client ainsi que 200 techniciens de service. Une organisation destinée à accompagner les professionnels à chaque étape du projet : choix de la solution, formation, installation, mise en service et maintenance.

Cette proximité avec le terrain doit permettre au Groupe de mieux répondre aux évolutions des pratiques et aux nouvelles attentes des installateurs, notamment en matière de formation aux technologies thermodynamiques.

Un portefeuille de solutions appelé à s’élargir

Le rapprochement des expertises européennes et asiatiques doit également contribuer à accélérer l’innovation. Bosch Home Comfort travaille actuellement sur plusieurs générations de produits et différentes technologies.

Parmi les axes de développement figurent notamment les pompes à chaleur air/eau split et monobloc, les solutions intégrant le propane R290, les chauffe-eaux thermodynamiques au R290, les pompes à chaleur air/air au R290 ainsi que de nouvelles solutions de climatisation pour le tertiaire.

L’objectif est de constituer un portefeuille capable de répondre à la diversité des projets, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, et d’accompagner l’évolution des usages.

Avec 33 sites de production, 26 centres de R&D, 25 000 collaborateurs et plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, Bosch Home Comfort entend ainsi s’appuyer sur sa dimension internationale tout en renforçant son ancrage local.

En France, le Groupe veut désormais franchir une nouvelle étape : devenir un acteur de référence du confort climatique et atteindre le Top 3 des marchés de la pompe à chaleur air/eau et air/air.

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