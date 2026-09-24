Sur Batimat, VEKA présentera des menuiseries axées sur la performance

Le fabricant mise sur l’amélioration continue, la simplicité de fabrication et l’intégration progressive de nouvelles solutions répondant aux enjeux environnementaux et réglementaires.

Les fabricants de menuiseries évoluent dans un contexte marqué par le renforcement des exigences environnementales, la recherche de compétitivité et l’évolution des pratiques constructives. À Batimat 2026, VEKA entend apporter des réponses à ces différentes problématiques en misant moins sur la multiplication des gammes que sur l’amélioration de ses systèmes existants.

Sur son stand situé dans le hall 6, emplacement E14, le gammiste PVC présente ainsi plusieurs nouveautés et concepts en cours de développement. L’objectif affiché est de proposer aux professionnels des solutions plus performantes, mais aussi plus simples à fabriquer et à mettre en œuvre.

VEKASLIDE Hi-5 poursuit son développement

Parmi les principales solutions présentées figure le coulissant VEKASLIDE Hi-5. Développé autour de cinq brevets, ce système cherche à associer les performances d’une menuiserie à frappe à la facilité d’utilisation d’un coulissant.

Le système se distingue notamment par son coulissement sans frottement, la finesse de ses profilés et ses possibilités dimensionnelles. Il revendique également des performances thermiques et acoustiques élevées.

VEKA présente à Batimat deux évolutions destinées à compléter cette offre. Un nouveau seuil PMR doit notamment être disponible à partir de décembre 2026. Il affiche une performance à l’eau E*5A et peut être installé en pose exposée au nu extérieur. Une nouvelle configuration à un vantail mobile et une partie fixe vient également compléter la gamme.

Cette dernière variante peut atteindre 4 000 mm de largeur pour 2 300 mm de hauteur, avec un Uw annoncé à 1,2 W/(m².K) en double vitrage. Elle vise notamment les projets pour lesquels une baie à deux vantaux mobiles n’est pas nécessaire.

La Gamme 70 mm évolue sans bouleverser les habitudes

Autre axe fort du stand VEKA : la Gamme 70 mm. Présentée comme un standard de la marque, elle continue d’évoluer afin d'intégrer de nouvelles fonctionnalités tout en conservant les principes de fabrication existants.

Le système affiche notamment des performances AEV jusqu’à A4 E9A V*A3. VEKA met également en avant la capacité de cette gamme à répondre aux nouvelles tendances architecturales, notamment avec des ouvertures de grandes dimensions.

Le système SOFTLINE 70 XXL exposé sur le salon peut ainsi atteindre 1 850 x 2 264 mm pour une porte-fenêtre. Avec un vitrage hybride sous vide Insio de Saint-Gobain, VEKA annonce un Uw de 0,82 W/(m².K).

Le fabricant dévoile également une solution destinée à la dépose totale. Prévue pour un déploiement commercial en fin d’année 2026, celle-ci est compatible avec des épaisseurs d’isolation comprises entre 70 et 160 mm et repose sur un système de clips destiné à faciliter l’adaptation des profilés d’habillage et des cornières.

D’autres évolutions sont présentées, parmi lesquelles le nouveau seuil VEKA 3.0, des embouts d’étanchéité sans silicone additionnel, des solutions pour l’ITE et les parements extérieurs ou encore de nouveaux embouts de croquage sous coffre de volet roulant.

Des finitions qui misent sur l’esthétique de l’aluminium

Au-delà des performances techniques, VEKA travaille également sur l’aspect esthétique des menuiseries PVC. Le fabricant met notamment en avant VEKA FINE STRUCTURE, une finition sablée disponible dans dix coloris.

Développés par Celotec, filiale du Groupe VEKA spécialisée dans les films de plaxage, ces décors présentent une surface mate et texturée inspirée des codes de l’aluminium. Ils viennent compléter l’offre DECOR IN COLOR, qui compte désormais 58 références.

L’objectif est notamment de permettre aux fabricants et aux prescripteurs de proposer des menuiseries capables de s’intégrer à différents styles architecturaux, tout en conservant les caractéristiques des systèmes PVC VEKA.

VEKA Concept : vers une nouvelle façon de fabriquer les fenêtres

Le salon est également l’occasion pour VEKA de présenter un démonstrateur autour d’un nouveau concept de fenêtre.

Le principe consiste à repenser la conception de l’ouvrant afin de simplifier certaines étapes de fabrication et de réduire le nombre de références nécessaires en atelier. Les deux profilés qui composent la menuiserie peuvent être soudés puis déclipsés afin d’intégrer la quincaillerie et le vitrage, avant d’être assemblés à nouveau.

Encore au stade du démonstrateur, cette solution illustre la démarche de VEKA : tester de nouveaux concepts, recueillir les retours des professionnels et faire évoluer les projets avant une éventuelle industrialisation.

PVC et aluminium : VEKA explore les solutions mixtes

Le fabricant présente également VEKA AluConnect, une technologie développée par le Groupe VEKA associant un profilé PVC et un habillage aluminium dès l’extrusion.

Déjà disponible sur certains marchés européens, cette solution fait actuellement l’objet d’une réflexion concernant son adaptation aux attentes du marché français. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de VEKA d’associer ses partenaires fabricants aux différentes étapes de développement de ses solutions.

L’économie circulaire au cœur de la démarche

La stratégie présentée à Batimat ne se limite pas aux performances techniques. VEKA met également en avant ses travaux autour de l’économie circulaire, de la traçabilité et de l’éco-conception.

La gamme VEKA REcycle / ORAE® illustre cette orientation. Les profilés peuvent intégrer jusqu’à 70 % de PVC recyclé, tandis que les vitrages peuvent contenir jusqu’à 64 % de verre recyclé. VEKA annonce un poids carbone de 42 kg eq CO2/m² pour cette solution.

Les performances environnementales sont documentées par des FDES conformes à la norme EN 15804 + A2 et publiées dans la base INIES. Ces données sont notamment destinées à accompagner les professionnels dans leurs démarches d’Analyse du Cycle de Vie et dans le cadre de la RE2020.

Vers une meilleure traçabilité des menuiseries

Cette réflexion se prolonge avec le passeport numérique des produits de construction. VEKA travaille notamment sur WinDo Pass, une solution permettant d’associer un QR Code à chaque menuiserie conçue avec des profilés VEKA.

Ce dispositif doit donner accès à différentes informations sur le produit : déclarations des performances, composants, documentation technique, FDES, marquage CE, niveaux de COV ou encore recommandations d’entretien et de maintenance.

À terme, cette traçabilité pourrait également faciliter l’identification d’une menuiserie installée, les opérations de maintenance et son orientation vers les filières de recyclage en fin de vie.

Un rendez-vous avec les professionnels de la menuiserie

Avec cette présence à Batimat 2026, VEKA souhaite donc mettre en avant une approche fondée sur l’amélioration continue. Coulissant, systèmes 70 mm, finitions, nouveaux concepts de fabrication, solutions mixtes et économie circulaire constituent les principaux axes présentés sur le stand.

Pour Emmanuel Demesmay, directeur général de VEKA France, le salon doit également rester un lieu d’échanges entre fabricants, prescripteurs, installateurs et partenaires. Le stand VEKA accueillera ainsi les professionnels autour des évolutions actuelles et futures du marché de la menuiserie PVC.

VEKA donne rendez-vous aux visiteurs au hall 6, stand E14, pendant Batimat 2026. Des Happy Hours sont également organisées chaque soir de 17 h à 19 h.

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