Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Canberra® : une nouvelle gamme de poignées pour coulissants aluminium

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 21 avril 2026
Profils Systèmes lance Canberra®, une nouvelle gamme de poignées pour coulissants aluminium alliant design, fonctionnalité et optimisation de la prescription.
Canberra® : une nouvelle gamme de poignées pour coulissants aluminium - Batiweb

Développée en collaboration étroite avec les équipes commerciales et les partenaires du fabricant, la gamme Canberra® propose une organisation claire et structurée, facilitant le choix et le chiffrage des projets.

Une offre rationalisée pour simplifier la prescription

La gamme s’articule autour de 4 solutions complémentaires de poignées pour coulissants aluminium :

  • poignée intérieure à manœuvre
  • poignée intérieure fixe
  • poignée de tirage intérieure
  • poignée à translation

L’association d’une poignée intérieure avec une poignée de tirage permet de constituer un ensemble complet et cohérent.

Cette structuration permet :

  • une lecture simplifiée de l’offre
  • une prescription facilitée pour les professionnels du bâtiment
  • un chiffrage rapide et optimisé des projets

Le tout s’inscrit dans un design sobre et contemporain, en phase avec les tendances actuelles de la menuiserie aluminium.

Des poignées disponibles rapidement grâce à une logistique optimisée

Dans une logique d’efficacité industrielle et de réactivité, Profils Systèmes propose les références les plus demandées en stock dans 3 finitions de laquage standard de la gamme Profils Colors® :

  • blanc brillant
  • blanc satiné
  • gris texturé

Ce choix stratégique garantit :

  • des délais de livraison courts
  • une disponibilité immédiate des produits
  • une meilleure gestion des chantiers

En complément, les finitions exclusives Éclats Brut®, Terra Cigala®, Profils Colors® ainsi que la gamme Météorites® restent disponibles, offrant une large palette de personnalisation pour les projets architecturaux.

Une gamme de poignées design au service des projets aluminium

Avec Canberra®, Profils Systèmes affirme sa volonté de proposer une offre de poignées design et cohérente avec ses systèmes aluminium.

Ce lancement répond à trois objectifs majeurs :

  • renforcer la lisibilité de la gamme
  • optimiser la disponibilité des produits
  • garantir une exigence esthétique homogène

Une gamme évolutive pour les menuiseries aluminium

La collection Canberra® s’inscrit dans une dynamique d’innovation continue. Elle sera prochainement complétée par une offre dédiée aux menuiseries à frappe, avec le développement d’une crémone alternative, dont la commercialisation est prévue dans les prochaines semaines.

Pour accompagner son lancement, Profils Systèmes met à disposition un totem de présentation, véritable outil d’aide à la vente permettant de valoriser la gamme auprès des clients et sur les points de vente.

Disponibilité

La gamme de poignées Canberra® sera disponible à partir de mai 2026.

Elle illustre la capacité de Profils Systèmes à proposer des solutions alliant :

  • lisibilité de l’offre
  • disponibilité produit
  • exigence esthétique

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
PROFILS SYSTÈMES - Batiweb

Implantée sur la commune de Baillargues dans le département de l’Hérault,...

Rue Alfred Sauvy Parc Activité Massane
34670 BAILLARGUES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.