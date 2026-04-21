Canberra® : une nouvelle gamme de poignées pour coulissants aluminium
Développée en collaboration étroite avec les équipes commerciales et les partenaires du fabricant, la gamme Canberra® propose une organisation claire et structurée, facilitant le choix et le chiffrage des projets.
Une offre rationalisée pour simplifier la prescription
La gamme s’articule autour de 4 solutions complémentaires de poignées pour coulissants aluminium :
- poignée intérieure à manœuvre
- poignée intérieure fixe
- poignée de tirage intérieure
- poignée à translation
L’association d’une poignée intérieure avec une poignée de tirage permet de constituer un ensemble complet et cohérent.
Cette structuration permet :
- une lecture simplifiée de l’offre
- une prescription facilitée pour les professionnels du bâtiment
- un chiffrage rapide et optimisé des projets
Le tout s’inscrit dans un design sobre et contemporain, en phase avec les tendances actuelles de la menuiserie aluminium.
Des poignées disponibles rapidement grâce à une logistique optimisée
Dans une logique d’efficacité industrielle et de réactivité, Profils Systèmes propose les références les plus demandées en stock dans 3 finitions de laquage standard de la gamme Profils Colors® :
- blanc brillant
- blanc satiné
- gris texturé
Ce choix stratégique garantit :
- des délais de livraison courts
- une disponibilité immédiate des produits
- une meilleure gestion des chantiers
En complément, les finitions exclusives Éclats Brut®, Terra Cigala®, Profils Colors® ainsi que la gamme Météorites® restent disponibles, offrant une large palette de personnalisation pour les projets architecturaux.
Une gamme de poignées design au service des projets aluminium
Avec Canberra®, Profils Systèmes affirme sa volonté de proposer une offre de poignées design et cohérente avec ses systèmes aluminium.
Ce lancement répond à trois objectifs majeurs :
- renforcer la lisibilité de la gamme
- optimiser la disponibilité des produits
- garantir une exigence esthétique homogène
Une gamme évolutive pour les menuiseries aluminium
La collection Canberra® s’inscrit dans une dynamique d’innovation continue. Elle sera prochainement complétée par une offre dédiée aux menuiseries à frappe, avec le développement d’une crémone alternative, dont la commercialisation est prévue dans les prochaines semaines.
Pour accompagner son lancement, Profils Systèmes met à disposition un totem de présentation, véritable outil d’aide à la vente permettant de valoriser la gamme auprès des clients et sur les points de vente.
Disponibilité
La gamme de poignées Canberra® sera disponible à partir de mai 2026.
Elle illustre la capacité de Profils Systèmes à proposer des solutions alliant :
- lisibilité de l’offre
- disponibilité produit
- exigence esthétique
Les tags associés
- Aluminium
- Coulissant
- Profils systèmes
- Poignée
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