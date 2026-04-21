Canberra® : une nouvelle gamme de poignées pour coulissants aluminium

Développée en collaboration étroite avec les équipes commerciales et les partenaires du fabricant, la gamme Canberra® propose une organisation claire et structurée, facilitant le choix et le chiffrage des projets.

Une offre rationalisée pour simplifier la prescription

La gamme s’articule autour de 4 solutions complémentaires de poignées pour coulissants aluminium :

poignée intérieure à manœuvre

poignée intérieure fixe

poignée de tirage intérieure

poignée à translation

L’association d’une poignée intérieure avec une poignée de tirage permet de constituer un ensemble complet et cohérent.

Cette structuration permet :

une lecture simplifiée de l’offre

une prescription facilitée pour les professionnels du bâtiment

un chiffrage rapide et optimisé des projets

Le tout s’inscrit dans un design sobre et contemporain, en phase avec les tendances actuelles de la menuiserie aluminium.

Des poignées disponibles rapidement grâce à une logistique optimisée

Dans une logique d’efficacité industrielle et de réactivité, Profils Systèmes propose les références les plus demandées en stock dans 3 finitions de laquage standard de la gamme Profils Colors® :

blanc brillant

blanc satiné

gris texturé

Ce choix stratégique garantit :

des délais de livraison courts

une disponibilité immédiate des produits

une meilleure gestion des chantiers

En complément, les finitions exclusives Éclats Brut®, Terra Cigala®, Profils Colors® ainsi que la gamme Météorites® restent disponibles, offrant une large palette de personnalisation pour les projets architecturaux.

Une gamme de poignées design au service des projets aluminium

Avec Canberra®, Profils Systèmes affirme sa volonté de proposer une offre de poignées design et cohérente avec ses systèmes aluminium.

Ce lancement répond à trois objectifs majeurs :

renforcer la lisibilité de la gamme

optimiser la disponibilité des produits

garantir une exigence esthétique homogène

Une gamme évolutive pour les menuiseries aluminium

La collection Canberra® s’inscrit dans une dynamique d’innovation continue. Elle sera prochainement complétée par une offre dédiée aux menuiseries à frappe, avec le développement d’une crémone alternative, dont la commercialisation est prévue dans les prochaines semaines.

Pour accompagner son lancement, Profils Systèmes met à disposition un totem de présentation, véritable outil d’aide à la vente permettant de valoriser la gamme auprès des clients et sur les points de vente.

Disponibilité

La gamme de poignées Canberra® sera disponible à partir de mai 2026.

Elle illustre la capacité de Profils Systèmes à proposer des solutions alliant :

lisibilité de l’offre

disponibilité produit

exigence esthétique

Pour en savoir plus exit_to_app