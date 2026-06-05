Logement, climat... Avant le G7, les maires font entendre leurs revendications
Alors que la France se prépare à recevoir le sommet du G7 à Évian, du 15 au 17 juin prochain, Urban7, un sommet international des maires, s'est tenu à Nancy les 3 et 4 juin pour préparer les revendications des élus locaux. De ces deux jours dans la ville meurthe-et-mosellane, organisés par France urbaine – l'association des grandes villes, métropoles, communautés et agglomérations urbaines –, les 200 participants ont adopté la Déclaration de Nancy.
Dans les objectifs retenus par les élus locaux figurent les demandes de « mobiliser les villes comme moteurs des transitions écologique, numérique et économique », ou encore « renforcer la résilience de l'urbain et du logement ».
Un soutien appuyé pour le « redressement » de l'Ukraine
« Les villes doivent être pleinement associées aux décisions qui engagent notre avenir », demande Mathieu Klein, le maire de Nancy (PS) et vice-président de France urbaine.
Parmi les élus présents figuraient, entre autres : Kizo Hisamoto, le maire de Kobe ; Dilpreet Sidhu, l'adjointe à la maire de Los Angeles, qui doit accueillir les Jeux olympiques dans deux ans ; Serhii Morhunov, le maire de Vinnytsia, ville ukrainienne jumelée à Nancy depuis 2023.
Une présence de maires ukrainiens décrite par France urbaine comme « essentielle » pour anticiper les reconstructions à venir alors que la guerre dure depuis plus de quatre ans. Dans la Déclaration, les élus se disent prêts à « apporter un soutien financier et technique en faveur du redressement durable de l'Ukraine ».
Avant même le début du sommet du G7 à Évian, la Déclaration de Nancy applaudit en tout cas déjà la décision de la présidence française du G7 de reconnaître Urban7 comme groupe d'engagement officiel pour la première fois.
Les maires demandent des habitations abordables dans les centres urbains
Le texte mentionne le besoin d'intégrer la résilience comme principe directeur de la planification urbaine, de la conception d'infrastructures et des investissements face aux risques croissants de phénomènes météorologiques extrêmes.
Les signataires invitent ainsi le G7 à inclure les maires dans ses décisions nationales de préparation, en particulier concernant le logement, vu comme « un pilier fondamental de la résilience urbaine, à l'intersection des enjeux climatiques, socio-économiques, démocratiques et économiques ».
Hausse des loyers, des prix de l'immobilier et crise du logement, les maires déplorent une augmentation du sans-abrisme – comme c'est le cas en France – et rappellent le besoin d'habitations abordables dans les centres urbains.
En ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, la Déclaration de Nancy propose d'adopter « une approche systémique et résiliente [...] en matière de développement urbain ». Des programmes de rénovation, de développement de réseaux de chaleur et de froids urbains sont aussi réclamés par les signataires.
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