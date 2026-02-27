Podcast
ÉCLATS BRUTS® : 3 nouvelles pergolas Wallis&Outdoor® signées Profils Systèmes et DANK Architectes

Publié le 27 février 2026

Profils Systèmes poursuit le succès de sa pergola aluminium by Dank : design personnalisable et signature architecturale forte.
ÉCLATS BRUTS® : 3 nouvelles pergolas Wallis&Outdoor® signées Profils Systèmes et DANK Architectes

Profils Systèmes affirme, année après année, son positionnement d’acteur singulier de l’aménagement extérieur design. À travers une approche audacieuse et différenciante, l’entreprise contribue à redéfinir les codes de la pergola contemporaine, en proposant des solutions architecturales à forte identité.

L’objectif : offrir aux projets résidentiels et tertiaires une véritable incarnation esthétique, où la pergola devient un élément central du langage architectural.

Palette “Éclats Bruts” : trois nouveaux modèles de pergolas design

Porté par la nouvelle palette de peintures “Éclats Bruts”, Thibaut Chanut enrichit le concept avec trois nouveaux modèles de pergolas aluminium :

  • Copper
  • Golden
  • Interstellar

Ces trois créations explorent des univers distincts, caractérisés par des ambiances intenses et sophistiquées. Cette palette met en avant des teintes minérales, sublimées par des effets de matière et des éclats irisés qui captent et transforment la lumière naturelle.

Sous le tablier de lames orientables, l’expérience devient immersive : la lumière se reflète, se diffuse et évolue au fil de la journée, créant une atmosphère sensorielle unique. La pergola ne se limite plus à sa fonction de protection solaire ; elle devient un véritable espace de vie extérieur à forte valeur architecturale.

Profils Systèmes x Dank Architectes : plus de dix ans de collaboration créative

Depuis plus de dix ans, Profils Systèmes et Dank Architectes partagent une vision commune fondée sur :

  • le minimalisme architectural
  • l’innovation permanente
  • la recherche de sens
  • la volonté de bousculer les codes de la pergola traditionnelle

Cette collaboration de longue date a permis de transformer la pergola aluminium design en un élément signature des projets contemporains. Chaque réalisation devient une expérience où design, matière et lumière dialoguent, donnant naissance à des espaces extérieurs uniques et personnalisés.

Grâce à cette synergie, Profils Systèmes confirme son rôle de référence sur le marché de la pergola sur mesure, aussi bien pour l’habitat individuel que pour les projets tertiaires.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

