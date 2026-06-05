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« Évolution modérée » dans la couverture en tuile début 2026

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Conjoncture
Publié le 05 juin 2026 à 16h00, mis à jour le 05 juin 2026 à 16h53, par Virginie Kroun
D'après le dernier observatoire de la FFTB, l'activité est marquée par l'« atonie » chez les couvreurs début 2026. Même si la part d'entreprises sondées enregistrant une activité normale progresse, des tensions demeurent.
©Adobe Stock - Batiweb
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Le 14ème Observatoire de la rénovation en couverture en tuiles de la Fédération française des tuiles et des briques (FFTB) a été réalisé en février dernier. Juste avant le conflit au Moyen-Orient et la nouvelle flambée des prix des énergies, et même des matériaux de construction qui en découle

Légère progression des entreprises enregistrant une activité normale

 

Les répercussions géopolitiques ne sont pas encore lisibles dans l’activité des 800 couvreurs interrogés. 60 % relèvent une activité normale, une part en augmentation comparé aux chiffres en fin 2025 (55 %). En revanche, 23 % indiquent donc une dynamique forte et 15 % une baisse d’activité.

« Une évolution modérée, qui semble davantage traduire une phase d’accalmie après plusieurs mois d’incertitudes qu’un véritable rebond du secteur », commente la FFTB.

Ainsi, l’indicateur national se stabilise à -0,1. Une « atonie » qui se confirme, tout en s’accompagnant de disparités régionales. Un virage pessimiste se fait particulièrement sentir chez les professionnels du Sud-Ouest (-1,5), alors que les perspectives sont dans le vert en Île-de-France (0,8).

Des difficultés de recrutement pour près de la moitié des entreprises

 

Côté carnets de commandes et devis, 49 % des professionnels sondés affichent un volume « normal ». 19 % observent une hausse de la demande et 27 % déplorent un recul. 

« Après le léger rebond observé en septembre 2025 (en partie lié à un effet statistique ponctuel), la tendance de fond demeure celle d’un marché prudent, sans véritable accélération de l’activité », lit-on dans le communiqué de la FFTB.

Les tensions « persistent » sur le volet emploi, bien qu’en régression : «En février 2026, 49 % des entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, contre 65 % en septembre 2023. Une baisse qui s’explique toutefois davantage par le ralentissement du marché, limitant les intentions d’embauche, que par une amélioration réelle des tensions sur le recrutement. »

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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