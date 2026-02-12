Le catalogue 2026 des Éditions CSTB est disponible
Publié le 12 février 2026
Présentation :
Le CSTB Éditions publie et diffuse des contenus en lien avec le référentiel technique et la réglementation, en proposant notamment des services en ligne permettant aussi bien d’acquérir ou de mettre à jour les connaissances, que de réaliser des pièces écrites liées aux projets de construction.
Catalogue :
Dans le Catalogue CSTB Éditions 2026 sont rassemblées nos solutions disponibles en ligne ainsi que notre Bibliothèque d’ouvrages techniques, organisée autour des grandes thématiques du Bâtiment :
- Droit et construction
- Techniques de construction
- Pathologies des bâtiments
- Sécurité - Incendie - Accessibilité
- Bâtiments performants
- BIM
- Eurocodes - Calculs de structures
Les services en ligne du CSTB Éditions :
- Le Reef qui permet de faire des recherches et de disposer d’un référentiel technique et réglementaire du bâtiment, complet et toujours à jour : soit plus de 6 400 références en vigueur dont plus de 5 000 en texte intégral et comprenant plus de 1 700 normes (textes législatifs et réglementaires, DTU, normes, CPT, règles professionnelles, règles de calculs, …). Ce service en ligne saura s’adapter à vos besoins : de la version « Collection DTU » à la version « Premium », vous obtiendrez une réponse quasi immédiate à l’ensemble de vos questions.
- Bati CCTP qui permet de générer en toute simplicité, des CCTP complets et de qualité, à partir d’une bibliothèque de clauses préétablies, et ce, pour les travaux neufs et de rénovation. Il permet également de rédiger et d’éditer le Règlement de consultation, le CCAP et l’Acte d’engagement pour la même opération de construction, aussi bien pour les marchés publics de travaux, que privés. La bibliothèque de Bati CCTP est évolutive : déjà 45 Lots disponibles. C’est aussi plus de 12 000 clauses et descriptifs préétablis.
- Bati CCTP + Chiffrage Cette offre, la plus complète de Bati CCTP vous permet non seulement de rédiger vos CCTP, Règlements de consultation, CCAP et Actes d’engagement pour vos marchés de travaux mais aussi de chiffrer vos opérations de construction. Une interface simple et intuitive vous permet d’accéder à la bibliothèque de prix BatiChiffrage© éditée par Batiactu, dans Bati CCTP. La Bibliothèque rassemble une base de données de plus de 35 000 ouvrages, régulièrement mise à jour et adaptée à tout type de travaux (neuf et rénovation). Ainsi, vous pouvez importer des prix recalculés en fonction de la taille et du département de votre opération, dans vos descriptifs générés à partir de Bati CCTP, et éditer le chiffrage de votre projet grâce à un export Excel.
- Bati Biblio qui permet d’accéder en version numérique à l’ensemble des guides CSTB Éditions, plus de 110 guides, toutes collections confondues, accessibles partout et tout le temps. Un fonds éditorial mis à jour au rythme des nouvelles éditions et des nouveautés du catalogue.
La Collection Formulaires et documents types :
- Programmation et conception d’un projet de construction
- Préparation du chantier et réalisation des travaux
- Réception des travaux et exploitation du bâtiment
- Sécurité et accessibilité des bâtiments
Téléchargez des modèles de documents types pour faciliter la gestion technique et administrative de vos opérations de construction. Gagnez du temps dans la rédaction de vos documents grâce à des modèles de documents types prêts à l’emploi, sous format Word et Excel que vous pourrez personnaliser selon vos projets et vos besoins.
Les DTU - NF DTU :
Disponibles en format papier ou en version à télécharger
Les différentes collections de guides édités par le CSTB :
Plus de 150 titres dont le contenu illustré et didactique complète et explique les textes du référentiel technique et réglementaire. Ils permettent de mieux comprendre et appliquer la réglementation du secteur de la construction.
Les tags associés
Pour ses 10 ans, Swao sort son catalogue portes et fenêtres
L’année 2025 marque les 10 ans de Swao et ses innovations. Dans son nouveau catalogue, les finitions bois sont mises en avant, tout comme les outils domotique. Les détails.
Bati CCTP : outil intuitif pour l'édition de vos CCTP, DPGF, CCAP et Actes d’Engagement
Bati CCTP permet de générer des CCTP complets et de qualité, à partir d'une bibliothèque de clauses préétablies, aussi bien pour les travaux neufs que pour les travaux de rénovation. Il permet également...
Le catalogue 2025 des Éditions du CSTB est disponible !
Depuis plus de 75 ans, les Éditions du CSTB accompagnent les acteurs de la construction pour mieux appréhender le référentiel technique et réglementaire. De la phase de conception à la réception sans oublier...
DTU 13 - Fondations : le guide complet
Le DTU 13 définit les règles essentielles pour la réalisation de fondations sûres et durables, garantissant la stabilité des bâtiments, du sol au bâti.