Le catalogue 2026 des Éditions CSTB est disponible

Présentation :

Le CSTB Éditions publie et diffuse des contenus en lien avec le référentiel technique et la réglementation, en proposant notamment des services en ligne permettant aussi bien d’acquérir ou de mettre à jour les connaissances, que de réaliser des pièces écrites liées aux projets de construction.

Catalogue :

Dans le Catalogue CSTB Éditions 2026 sont rassemblées nos solutions disponibles en ligne ainsi que notre Bibliothèque d’ouvrages techniques, organisée autour des grandes thématiques du Bâtiment :

Droit et construction

Techniques de construction

Pathologies des bâtiments

Sécurité - Incendie - Accessibilité

Bâtiments performants

BIM

Eurocodes - Calculs de structures

Les services en ligne du CSTB Éditions :

Le Reef qui permet de faire des recherches et de disposer d’un référentiel technique et réglementaire du bâtiment, complet et toujours à jour : soit plus de 6 400 références en vigueur dont plus de 5 000 en texte intégral et comprenant plus de 1 700 normes (textes législatifs et réglementaires, DTU, normes, CPT, règles professionnelles, règles de calculs, …). Ce service en ligne saura s’adapter à vos besoins : de la version « Collection DTU » à la version « Premium », vous obtiendrez une réponse quasi immédiate à l’ensemble de vos questions.

qui permet de générer en toute simplicité, des CCTP complets et de qualité, à partir d’une bibliothèque de clauses préétablies, et ce, pour les travaux neufs et de rénovation. Il permet également de rédiger et d’éditer le Règlement de consultation, le CCAP et l’Acte d’engagement pour la même opération de construction, aussi bien pour les marchés publics de travaux, que privés. La bibliothèque de Bati CCTP est évolutive : déjà 45 Lots disponibles. C’est aussi plus de 12 000 clauses et descriptifs préétablis. Bati CCTP + Chiffrage Cette offre, la plus complète de Bati CCTP vous permet non seulement de rédiger vos CCTP, Règlements de consultation, CCAP et Actes d’engagement pour vos marchés de travaux mais aussi de chiffrer vos opérations de construction. Une interface simple et intuitive vous permet d’accéder à la bibliothèque de prix BatiChiffrage© éditée par Batiactu, dans Bati CCTP. La Bibliothèque rassemble une base de données de plus de 35 000 ouvrages, régulièrement mise à jour et adaptée à tout type de travaux (neuf et rénovation). Ainsi, vous pouvez importer des prix recalculés en fonction de la taille et du département de votre opération, dans vos descriptifs générés à partir de Bati CCTP, et éditer le chiffrage de votre projet grâce à un export Excel.

Cette offre, la plus complète de Bati CCTP vous permet non seulement de rédiger vos CCTP, Règlements de consultation, CCAP et Actes d’engagement pour vos marchés de travaux mais aussi de chiffrer vos opérations de construction. Une interface simple et intuitive vous permet d’accéder à la bibliothèque de prix BatiChiffrage© éditée par Batiactu, dans Bati CCTP. La Bibliothèque rassemble une base de données de plus de 35 000 ouvrages, régulièrement mise à jour et adaptée à tout type de travaux (neuf et rénovation). Ainsi, vous pouvez importer des prix recalculés en fonction de la taille et du département de votre opération, dans vos descriptifs générés à partir de Bati CCTP, et éditer le chiffrage de votre projet grâce à un export Excel. Bati Biblio qui permet d’accéder en version numérique à l’ensemble des guides CSTB Éditions, plus de 110 guides, toutes collections confondues, accessibles partout et tout le temps. Un fonds éditorial mis à jour au rythme des nouvelles éditions et des nouveautés du catalogue.

La Collection Formulaires et documents types :

Programmation et conception d’un projet de construction

Préparation du chantier et réalisation des travaux

Réception des travaux et exploitation du bâtiment

Sécurité et accessibilité des bâtiments

Téléchargez des modèles de documents types pour faciliter la gestion technique et administrative de vos opérations de construction. Gagnez du temps dans la rédaction de vos documents grâce à des modèles de documents types prêts à l’emploi, sous format Word et Excel que vous pourrez personnaliser selon vos projets et vos besoins.

Les DTU - NF DTU :

Disponibles en format papier ou en version à télécharger

Les différentes collections de guides édités par le CSTB :

Plus de 150 titres dont le contenu illustré et didactique complète et explique les textes du référentiel technique et réglementaire. Ils permettent de mieux comprendre et appliquer la réglementation du secteur de la construction.

Consultez le catalogue CSTB Éditions 2026