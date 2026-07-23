Le gouvernement a dévoilé les trois premiers lauréats d'un appel d'offres visant à soutenir l'hydrogène décarboné par électrolyse. 778 millions d'euros d'aides y seront consacrés sur 15 ans.

Le Gouvernement a dévoilé, le 22 juillet 2026, les trois premiers lauréats de l'appel d'offres destiné à soutenir la production d'hydrogène décarboné par électrolyse. Ce procédé consiste à séparer l’hydrogène et l’oxygène contenus dans l’eau grâce à de l’électricité, avec des émissions de carbone limitées lorsque l’électricité utilisée est bas carbone. Cette annonce est intervenue en amont du comité de pilotage de la stratégie hydrogène. Les trois projets retenus représentent une capacité d'électrolyse de 161,4 MW, présentée comme une première étape vers l'objectif national d'environ 1 GW de capacité installée.

Révisée en avril 2025, la Stratégie nationale hydrogène fixe les orientations de la France en matière de décarbonation et de développement technologique, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le Gouvernement indique qu'elle a été élaborée « en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière : industriels, développeurs de projets, équipementiers et acteurs de la recherche ».

À l'occasion du comité de pilotage du 22 juillet, les représentants de la filière et les services de l'État ont fait le point sur plusieurs dossiers, notamment la situation des fabricants français d'électrolyseurs, le développement de la production et des usages de l'hydrogène électrolytique, en particulier dans l'industrie, la décarbonation des raffineries, les carburants durables de synthèse destinés aux secteurs aérien et maritime, ainsi que les infrastructures de transport et de stockage, la recherche et l'innovation.

Selon le gouvernement, le mécanisme de soutien à la production d’hydrogène décarboné constitue l’un des piliers de la Stratégie nationale hydrogène. Il prévoit d’accompagner pendant quinze ans la production d’hydrogène par électrolyse destinée à des usages industriels directs, tout en soutenant le déploiement de nouvelles capacités d’électrolyse en France.

Initiée fin 2024, la procédure a été conduite par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et opérée par l’Agence de la transition écologique (ADEME). Dix candidats ont d’abord été présélectionnés, avant l’organisation d’une phase de dialogue concurrentiel durant l’été 2025 afin d’adapter le cahier des charges aux caractéristiques des projets.

De la sidérurgie aux engrais, trois usages industriels ciblés

À l'issue de la première vague de l'appel d'offres, trois projets ont été retenus parmi les six candidatures déposées. Ils bénéficieront d'un soutien public de 778 millions d'euros sur quinze ans.

Le premier, Hydrozère, porté par Engie Solutions H2, prévoit l'installation d'un électrolyseur de 5 MW à Saint-Chély-d'Apcher (Lozère). L'hydrogène produit alimentera le site d'ArcelorMittal afin de remplacer l'hydrogène issu du vaporeformage du méthane dans des procédés de métallurgie.

Le projet eM-Rhône, développé par Elyse Energy à Salaise-sur-Rhône (Isère), bénéficiera d'un soutien portant sur une capacité de 61,1 MW. Il vise la production de méthanol décarboné destiné principalement à l'industrie chimique. Le projet prévoit à terme un électrolyseur de 210 MW, mais seule la part consacrée aux usages industriels est éligible à ce dispositif.

Enfin, FertHySomme, porté par FertigHy, concerne la création d'une unité de production d'engrais azotés bas carbone à Languevoisin-Quiquery (Somme). Le soutien accordé porte sur une capacité d'électrolyse de 95,3 MW, intégrée à un projet plus large de 200 MW destiné à produire l'hydrogène nécessaire à la fabrication d'ammoniac puis d'engrais.

La sélection de ces trois projets s'inscrit dans la continuité du plan d'électrification présenté en avril 2026 et du plan engrais dévoilé en juillet, qui prévoit le développement d'une filière française d'engrais décarbonés, selon le gouvernement.

« En soutenant des projets dans la chimie, la métallurgie et la production d’engrais, nous accompagnons l’émergence de nouvelles chaînes de valeur industrielles fondées sur l’hydrogène décarboné. Cette première vague démontre que la France dispose des acteurs, des technologies et des projets nécessaires pour bâtir une industrie plus souveraine, plus compétitive et moins dépendante des énergies fossiles importées. Elle s’inscrit pleinement dans notre stratégie de reconquête industrielle et de renforcement de notre souveraineté économique », a déclaré Sébastien Martin, le ministre délégué chargé de l’Industrie.