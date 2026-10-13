Climate 5000 MW : la solution triple service adaptée en toute saison

Face aux exigences croissantes de compacité, de performance énergétique et de simplification technique dans l'habitat, Bosch Home Comfort enrichit son offre avec une approche globale : le système multi-split Climate 5000 MW. Conçu pour répondre aux attentes des professionnels du génie climatique comme à celles des utilisateurs finaux, cet équipement centralise trois fonctions indispensables au confort du logement au sein d'une seule et même boucle thermodynamique au fluide R32.

Une synergie 3-en-1 active en toute saison

Plutôt que de cumuler plusieurs appareils distincts pour gérer séparément le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude, le Climate 5000 MW regroupe l'ensemble des besoins thermiques du foyer au sein d'une seule solution.

Utilisable 365 jours par an, le système assure un confort sur mesure en hiver comme en été :

En mode hiver : il assure le chauffage des pièces de vie et la montée en température du ballon ECS (avec appoint électrique en complément).

: il assure le chauffage des pièces de vie et la montée en température du ballon ECS (avec appoint électrique en complément). En mode été : il rafraîchit l'habitation tout en produisant l'eau chaude sanitaire nécessaire au quotidien.

Le point fort de cette solution réside dans son système de récupération de chaleur qui permet de bénéficier d’ECS gratuite en été. Il réinjecte dans le ballon l’énergie qui aurait été rejetée par le groupe extérieur, générant ainsi de réelles économies d'énergie au quotidien.

Haute efficacité énergétique et performances certifiées

Le Climate 5000 MW répond aux standards les plus rigoureux du marché avec des rendements saisonniers élevés :

Rafraîchissement : classe énergétique jusqu'à A+++ (SEER atteignant 8,5).

: classe énergétique jusqu'à (SEER atteignant 8,5). Chauffage : classe énergétique jusqu'à A++ (SCOP atteignant 4,6) selon les modèles.

: classe énergétique jusqu'à (SCOP atteignant 4,6) selon les modèles. Eau chaude sanitaire : classe énergétique A+ selon les modèles avec un COP jusqu'à 2,65.

Fonctionnant sur de larges plages de températures extérieures (de -15 °C à +50 °C), la Climate 5000 MW assure une continuité de service et une grande flexibilité d’installation.

Conçu pour s’ajuster à toutes les typologies de chantiers en neuf comme en rénovation, le Climate 5000 MW propose deux puissances de groupes extérieurs (5,3 kW et 7,9 kW) capables d'alimenter jusqu'à 3 unités intérieures plus un ballon ECS. L'association du ballon est au choix avec un modèle mural compact de 100 litres ou au sol de 190 litres, offrant ainsi une flexibilité d'intégration maximale. La solution garantit une compatibilité totale avec l'ensemble de la gamme d'unités intérieures Bosch existantes (murales, consoles, cassettes ou gainables).



En plus de ces innovations, Bosch Home Comfort accompagne le Climate 5000 MW d'une garantie constructeur de 5 ans sur le compresseur et de 3 ans sur les pièces. Des extensions de garantie sont également disponibles, soumises aux conditions de mise en service et de contrat d’entretien réalisés par un installateur partenaire climatisation Bosch, le service constructeur ou un service technique agréé.

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