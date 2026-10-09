Isolation : quels travaux réaliser avant l’hiver ?

Par où commencer pour isoler efficacement une maison ?

Chaque bâtiment a ses points faibles. Avant de préconiser des travaux, une visite approfondie s’impose. Le recours à un spécialiste en rénovation permet notamment d’examiner ensemble les menuiseries, l’isolation et la ventilation, plutôt que de traiter chaque poste séparément.

Toiture, murs, planchers, fenêtres, ponts thermiques et infiltrations d’air doivent être passés en revue. Une caméra thermique peut aider à repérer les zones froides lorsque l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur est suffisant. Elle ne dispense cependant pas d’un contrôle visuel du bâti, en particulier lorsqu’il existe des traces d’humidité.

Selon les données de l’Ademe concernant les maisons construites avant 1974, les murs représentent en moyenne 31 % des pertes de chaleur. Viennent ensuite les fuites et le renouvellement d’air, à hauteur de 27 %, puis les fenêtres, les planchers, la toiture et les ponts thermiques. Autrement dit, commencer systématiquement par changer les fenêtres n’est pas toujours le choix le plus pertinent.

Quels travaux faut-il engager en priorité ?

L’enveloppe du bâtiment doit être améliorée avant d’envisager le remplacement du chauffage. Installer une pompe à chaleur dans une maison qui laisse encore s’échapper une grande partie de sa chaleur risque de conduire à un équipement surdimensionné et à des performances décevantes.

Dans des combles perdus peu isolés, le soufflage d’un isolant en vrac reste une solution rapide et adaptée aux zones difficiles d’accès. La laine de verre Comblissimo d’Isover en est un exemple. La ouate de cellulose peut également être employée, à condition de respecter les règles de mise en œuvre du DTU 45.11 et de traiter les éléments sensibles, comme les conduits de fumée et les spots encastrés.

Comment traiter les murs sans créer de désordres ?

L’isolation thermique par l’extérieur offre l’avantage de réduire les ponts thermiques sans diminuer la surface habitable. Elle peut être réalisée sous enduit ou derrière un bardage ventilé. Des systèmes en fibre de bois, associant par exemple STEICOflex et STEICOuniversal, sont disponibles pour certaines configurations de façades.

Le choix ne doit toutefois pas reposer sur la seule performance annoncée de l’isolant. L’état du support, l’exposition à la pluie, les transferts de vapeur d’eau et les détails autour des fenêtres doivent également être étudiés. Isoler une paroi humide sans traiter la cause du problème peut accélérer sa dégradation.

Faut-il remplacer les fenêtres avant l’hiver ?

Sur des menuiseries anciennes à simple vitrage, le remplacement améliore nettement le confort en supprimant une partie de l’effet de paroi froide. Le résultat dépend néanmoins autant de la pose que du vitrage ou du coefficient Uw de la fenêtre.

Les raccords entre les dormants et les murs doivent être particulièrement soignés. Si une isolation des façades est prévue, les deux opérations gagnent à être coordonnées afin d’assurer la continuité de l’enveloppe thermique.

Une isolation extérieure ou un changement de fenêtres modifiant l’aspect de la façade peut nécessiter une déclaration préalable. Le plan local d’urbanisme doit donc être consulté avant le lancement du chantier.

Pourquoi la ventilation ne doit-elle pas être oubliée ?

Une maison mieux isolée est généralement plus étanche à l’air. C’est une bonne nouvelle pour les consommations, mais cela suppose de maîtriser le renouvellement de l’air. Une VMC défaillante peut entraîner condensation, moisissures et dégradation de la qualité de l’air intérieur.

L’entreprise doit donc contrôler les entrées d’air, les bouches d’extraction et les débits. Une VMC simple flux hygroréglable peut convenir à de nombreuses rénovations. La double flux offre une récupération de chaleur supplémentaire, mais demande davantage de place, un réseau bien conçu et un entretien régulier.

Comment réussir le chantier avant les premiers froids ?

Les interventions extérieures les plus dépendantes de la météo doivent être programmées en priorité. Les travaux dans les combles ou à l’intérieur peuvent ensuite se poursuivre à l’abri.

Avant de signer, le maître d’ouvrage doit vérifier les performances certifiées des produits, la qualification RGE de l’entreprise et les conditions d’accès aux aides. Le meilleur conseil reste toutefois de raisonner en parcours de rénovation : diagnostiquer, isoler, assurer l’étanchéité à l’air, contrôler la ventilation, puis adapter le chauffage aux nouveaux besoins du logement.