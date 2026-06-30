Profils Systèmes lance la finition Givrée pour sa collection Éclats Bruts®

Pensée pour les architectes, concepteurs et professionnels du bâtiment, cette nouvelle finition aluminium apporte une interprétation plus douce et subtile des effets métalliques tout en conservant la profondeur visuelle et le caractère qui font la singularité de la gamme Éclats Bruts®. Une innovation esthétique qui ouvre de nouvelles perspectives créatives pour les projets résidentiels, tertiaires et architecturaux les plus exigeants.

Une palette de teintes métalliques raffinées pour sublimer les profilés aluminium

Avec Éclats Bruts® Givré, Profils Systèmes revisite les métaux qui ont inspiré sa collection : acier, cuivre, bronze, titane ou encore nickel deviennent le point de départ d'une expression décorative élégante et contemporaine.

Disponible en dix teintes exclusives – Éclats Cuivrés Vintage, Éclats Cuivrés Bruns, Éclats Dorés, Éclats Argentés, Éclats de Nickel, Éclats Bronze Perlé, Éclats Bronze, Éclats d’Acier, Éclats Titane et Éclats d’Acier Subtil – cette finition confère aux profilés aluminium une texture visuelle délicatement givrée. Les reflets métalliques révèlent ainsi toute leur richesse à travers des nuances inédites, capables de valoriser aussi bien les menuiseries aluminium que les garde-corps, brise-soleil, façades ou murs-rideaux.

Grâce à cet effet givré subtil, les réalisations architecturales bénéficient d'une esthétique à la fois contemporaine, élégante et intemporelle.

Une finition aluminium haute durabilité certifiée pour des ouvrages pérennes

Au-delà de son apport esthétique, Éclats Bruts® Givré bénéficie de l'expertise industrielle reconnue de Profils Systèmes dans le domaine du laquage aluminium haute performance.

Cette finition repose sur un procédé de laquage haute durabilité de classe 2 offrant une excellente résistance aux agressions climatiques, aux rayonnements UV et au vieillissement naturel des matériaux. Certifiée Qualicoat Seaside, Qualilaquage et Qualimarine, elle garantit une excellente tenue des teintes jusqu'à 25 ans.

Cette performance contribue à la durabilité des ouvrages tout en préservant durablement la qualité des finitions et la valorisation du patrimoine bâti.

Une fabrication française au service de l’innovation architecturale

Extrudés et laqués en France sur le site industriel de Baillargues (Hérault), les profilés aluminium habillés de la finition Éclats Bruts® Givré illustrent l'engagement de Profils Systèmes en faveur d'une production locale alliant créativité, innovation, performance technique et longévité.

Avec cette nouvelle finition, le gammiste héraultais confirme sa volonté d'accompagner les professionnels de la construction dans la réalisation de projets architecturaux toujours plus qualitatifs, durables et esthétiques.

À découvrir sur BATIMAT 2026

Les visiteurs du salon BATIMAT pourront découvrir en avant-première la nouvelle finition Éclats Bruts® Givré sur le stand Profils Systèmes (Hall 4 – Stands C066 & C074), ainsi que l'ensemble de la collection de laquages haute durabilité inspirés des métaux originels.

Pour en savoir plus exit_to_app