Cofra'VIT : sabot de coffrage rapide et réutilisable pour dalle béton
Publié le 30 janvier 2026
Cofra'VIT, permet à une seule personne de coffrer votre chainage ou linteau en plus ou moins une heure. Il remplace le coffrage traditionnel (pas de trous dans les murs, pas de serre-joints, pas de chevrons, pas de clous, pas de réglage d’alignement), évite la pose de planelles et peut aussi servir de guide à leur mise en place, laisse plus d'espace pour la pose des armatures surtout en zone sismique, permet d'avoir un départ en béton pour la fixation d'une ossature bois.
Démontage aussi rapide.
Avec Cofra’vit, coffrer le chainage d’une dalle de 100 m² en à peine une heure, une personne seule, sans outils (serrage de la clavette à la main), plus de confort de travail, moins de fatigue, pas de délai d’attente pour couler le béton.
Caractéristiques techniques
- Sabot : profil en U pour meilleure résistance à la poussée du béton.
- Sabot et clavette réutilisable.
- Pose sans outils.
- Entretoise acier sécable.
- Entretoise aluminium sécable (pour milieu salin).
- Entretoise pour moellon ou brique de largeur 15 à 40 cm.
- Entretoise de largeur spéciale possible.
- Entretoise droite pour coffrage d'un linteau ou d'un dessus de mur.
- Pour planche de coffrage standard ép. 27 mm.
- Mise en œuvre par une seule personne.
