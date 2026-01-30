Fundermax : le balcon réinventé, entre esthétique et multifonctionnalité

Le balcon n’est plus un simple élément architectural : il devient un véritable espace de vie, pensé comme une extension naturelle du batiment. Les panneaux Max Compact Extérior de Fundermax apportent des solutions durables, esthétiques et fonctionnelles, parfaitement adaptées aux nouveaux usages et aux exigences environnementales.

Grâce à une large gamme de panneaux stratifiés compacts biosourcés, les architectes peuvent concevoir des balcons confortables, intimistes et utilisables toute l’année. Garde-corps, brise-vues, séparations de balcons, fonds de loggia ou planchers : chaque élément peut être traité de manière cohérente pour créer un espace extérieur « dedans-dehors » harmonieux.

Les panneaux Fundermax offrent une grande liberté de conception. Usinables sur mesure, ils permettent une personnalisation avec des jeux de formes, textures et finitions, alternance entre opacité, transparence ou perforation. Bois, minéral, uni, mat ou texturé… les architectes disposent d’un large éventail créatif pour affirmer l’identité du bâtiment.

Au-delà de l’esthétique, les performances techniques sont au cœur des panneaux : résistants aux intempéries, antidérapants, faciles d’entretien et durables, ils répondent parfaitement aux contraintes des espaces extérieurs. Leur impact environnemental est documenté par des FDES, et leur fabrication à partir de papier kraft issu de forêts gérées durablement leur confère le label biosourcé.

Cette approche se concrétise notamment dans le projet de réhabilitation de la résidence VLS 600 à La Rochelle qui a obtenu le Label Bas Carbone en 2023. Les panneaux Fundermax y ont été utilisés pour revaloriser les balcons, contribuant à faire de ce bâtiment des années 70 une réhabilitation conciliant durabilité, confort et expression architecturale.