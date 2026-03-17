Avec 30 500 ménages expulsés en 2025, la France bat un nouveau record
Publié le 17 mars 2026 à 14h55, mis à jour le 17 mars 2026 à 17h08, par Raphaël Barrou
En 2025, près de 30 500 ménages ont été expulsés de leur logement, un chiffre record et en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente, selon les données de la Chambre nationale des commissaires de justice publiées mardi. Les expulsions ont ainsi presque doublé depuis 2022, quand elles n'étaient « que » 16 200. Une évolution dénoncée par la Fondation pour le logement dans son rapport de février 2026.
Les impayés sont aussi en hausse de 2,4 %, avec 175 000 commandements de payer délivrés à des locataires en 2025. Il s'agit de la première étape juridique avant le début d'une procédure judiciaire pouvant aboutir à l'expulsion du locataire en situation d'impayés.
Une hausse due à l'application de la loi narcotrafic ?
Cette « hausse sensible des procédures de recouvrement des loyers impayés » est à mettre au regard des « 15 millions de logements en location » en France, a souligné Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), anciennement huissiers, dont le rôle est d'exécuter les décisions de justice.
La proportion d'impayés est « assez faible compte tenu du nombre de locataires », a-t-il estimé lors d'une conférence de presse. Benoît Santoire voit « de plus en plus sur le terrain l'application de la loi narcotrafic » promulguée en juin 2025. Celle-ci prévoit en effet de faciliter les procédures d'expulsion pour toute personne impliquée dans le trafic de drogue.
Une version que conteste Marie Rothhahn, responsable de la lutte contre la privation des droits sociaux à la Fondation pour le logement des défavorisés. « La précarisation et la détérioration de la crise du logement sont des facteurs complémentaires plus importants », avance-t-elle. « En tout cas, nous n'avons pas de données sur l’application de cette loi narcotrafic qui n'a pas encore eu le temps de faire beaucoup de dégâts. »
Le nombre de requêtes d'expulsion se stabilise
Au total, 63 700 requêtes d'expulsion par la force publique ont été formulées l'année dernière. Un chiffre équivalent à celui de 2024 selon la chambre. Les « départs à la cloche de bois », lorsqu'un locataire quitte son logement sans préavis, ni état des lieux, ni parfois même prévenir le propriétaire, ont aussi augmenté, de 11,7 % en un an.
Quelque 6 000 procès-verbaux de constat d'abandon d'un logement ont été réalisés en 2025. Ces chiffres sont issus du répertoire des actes des commissaires de justice, dont l'agrégation est automatisée. Tandis que les données de l'État sont des remontées des préfectures.
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