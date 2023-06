Le confort d'été au cœur de la RE 2020

Isover, marque du groupe Saint-Gobain, est l'expert des solutions d’isolation durable. Depuis plus de 85 ans, Isover porte l’innovation sur l’ensemble de ses marchés, et développe des isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être, d’efficacité thermique et acoustique et d'habitat durable de ses clients. Isover conçoit et fabrique ses produits localement en France et étudie, dans une démarche d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des bâtiments.

