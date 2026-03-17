Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Cuve plate Pack’eau : innovation durable pour la valorisation de l’eau de pluie

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 17 mars 2026

Fabriquée en France, la cuve plate Pack’Eau allie innovation et durabilité pour faciliter et optimiser son installation. Disponible en 3 versions et conçue en polyéthylène recyclé et recyclable, elle offre une solution performante et respectueuse de l’environnement. Découvrez-la dès maintenant !
Cuve plate de stockage Pack’eau
Cuve plate de stockage Pack’eau

Une solution pensée pour la durabilité et la performance

La cuve Pack’Eau plate répond aux attentes des professionnels et des particuliers en matière de récupération et de valorisation de l’eau de pluie. Ses caractéristiques uniques offrent une combinaison idéale de praticité, robustesse et respect de l’environnement :

  • Fabrication écoresponsable : conçue en polyéthylène recyclable et intégrant 30 % de matière recyclée, elle incarne une gestion durable des ressources.
  • Fabriquée en France : un gage de qualité et de proximité et permettant de réduire son impact carbone.
  • Installation simplifiée et économique : grâce à sa faible hauteur et à son poids réduit, elle s’adapte facilement à différents types de terrains, tout en réduisant les coûts d’installation.
  • Structure renforcée et nervurée : pour une installation en nappe phréatique ou terrain difficile.
  • Pose flexible : les piliers de renfort et les nervures permettent une pose, hors sol ou enterrée, en nappe phréatique ou terrain difficile.
  • Jumelage possible : pour répondre aux besoins de stockage plus importants.

Reconnue par les professionnels du secteur, la cuve Pack’Eau plate a été primée à deux reprises pour son caractère innovant et son impact environnemental. Une reconnaissance qui témoigne de la confiance accordée par les acteurs du BTP et qui rassure tous ceux qui recherchent une solution fiable, durable et adaptée aux enjeux actuels de gestion de l’eau.

Une gestion optimisée de l'eau au quotidien

Associée aux kits Pack’Eau de Sebico, la cuve plate devient un outil complet pour la valorisation de l’eau de pluie. Grâce à nos équipements et à notre gestionnaire, elle permet :

  • L’arrosage des jardins et espaces verts.
  • L’alimentation des équipements domestiques (toilettes, lave-linge, etc.).
  • La régulation efficace de l’eau de pluie.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
SEBICO - Batiweb

SEBICO est une entreprise nationale qui, depuis plus de quatre-vingt-dix ans, fabrique et commercialise...

36 à 40 Rue Jean Allemane
93430 VILLETANEUSE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.