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TERRABAND+ : bande d’étanchéité pour une protection optimale des terrasses bois

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Communiqué

Publié le 17 mars 2026

TERRABAND+ protège efficacement les lambourdes de terrasses bois grâce à un adhésif haute performance, résistant à l’eau et aux UV et simple à mettre en œuvre.
TERRABAND+ : bande d’étanchéité pour une protection optimale des terrasses bois - Batiweb

Pour des terrasses bois plus résistantes, plus longtemps

La terrasse en bois est l’un des aménagements extérieurs les plus appréciés pour son esthétique naturelle et son confort. Mais pour garantir sa longévité, il est essentiel de protéger les lambourdes en bois constituant l’ossature de votre terrasse. Si elles ne sont pas correctement protégées, l’eau de pluie peut s’infiltrer, entraînant pourriture, déformation ou détérioration prématurée du bois. C’est là que TERRABAND+ entre en jeu : une solution d’étanchéité professionnelle qui simplifie la protection de vos éléments porteurs tout en assurant une durabilité optimale. 

TERRABAND+ est une bande d’étanchéité spécialement conçue pour prolonger la durée de vie des terrasses en bois. Sans papier protecteur, elle offre une mise en œuvre plus rapide et plus propre, tout en réduisant les déchets de chantier. Grâce à sa capacité à adhérer même sur support humide et à sa résistance aux UV, TERRABAND+ garantit une protection optimale des lambourdes. Sa largeur de 85 mm permet un capotage efficace des lambourdes, assurant une imperméabilité aux ruissellements d’eau de pluie et prévenant les risques de dégradation. Compatible Avec toutes les essences de bois, de traitements et de systèmes de fixation, elle constitue un choix fiable et durable pour les professionnels comme pour les particuliers.

Pourquoi choisir TERRABAND+ pour votre terrasse ?

  • Haute résistance aux UV et aux intempéries. 
  • Adhésif performant à prise immédiate, sans besoin de clou ni d’agrafe. 
  • Sans papier protecteur, moins de déchets et gain de temps à la pose. 
  • Découpe facile sans outils, grâce aux bords crantés
  • Largeur 85 mm, adaptée à tous types de lambourdes.
  • Un rouleau protège jusqu’à 10 m² de terrasse, pour un rendement optimal. 
  • Conforme au DTU 51.4 et fabrication Française
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