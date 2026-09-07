K2 Systems présente ses solutions photovoltaïques pour chaque surface du bâtiment

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans les systèmes de montage photovoltaïque, K2 Systems accompagne les acteurs de la construction et de l'énergie dans la réalisation de projets photovoltaïques sur une grande diversité de bâtiments et de configurations.

Une attention particulière est portée au marché français, avec plusieurs solutions bénéficiant d'Évaluations Techniques de Nouvelle génération (ETN) ainsi que des systèmes répondant aux exigences de classement au feu B ROOF (T3), facilitant leur mise en œuvre dans les projets soumis aux exigences réglementaires françaises.

« BATIMAT est un rendez-vous incontournable pour K2 Systems. C'est l'occasion de rencontrer les acteurs clés du marché français et de démontrer concrètement comment nos solutions répondent aux besoins du marché français », déclare Joao Borges Monteiro, Head of Sales France chez K2 Systems.

La toiture comme surface de production d'énergie

L'offre toiture de K2 Systems couvre les principales configurations rencontrées sur le marché français : toitures inclinées, toitures en bac acier trapézoïdal, toitures à joint debout, toitures terrasses et toitures végétalisées. Les systèmes présentés illustrent l'approche développée par K2 Systems pour répondre aux différentes configurations rencontrées sur les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.

Pour les toitures terrasses végétalisées, K2 Systems présentera notamment K2 GreenRoof 2.0, une solution développée pour associer végétalisation et production photovoltaïque. Le système a été optimisé afin de réduire le nombre de composants et d'accélérer l'installation tout en offrant différentes configurations d'implantation des modules.

K2 GreenRoof 2.0 associe végétalisation et photovoltaïque sur les toitures terrasses, tout en simplifiant l’installation grâce à un nombre réduit de composants. © K2 Systems

Ombrières photovoltaïques : exploiter le potentiel des parkings

Les parkings représentent un potentiel important pour le développement du photovoltaïque, sans mobiliser de nouvelles surfaces foncières. À BATIMAT, K2 Systems présentera son système d'ombrière photovoltaïque K2 Carport - une solution certifiée ETN et testée CSTB pour le marché français.

Conçue pour les grandes surfaces, les entreprises, les collectivités et les promoteurs, cette solution permet de valoriser les espaces de stationnement tout en produisant une énergie locale, propre et renouvelable.

Le K2 Carport est une ombrière photovoltaïque certifiée ETN et testée par le CSTB pour le marché français. Conçue pour les surfaces de stationnement, elle permet de produire de l’énergie solaire tout en valorisant les espaces de parking. © K2 Systems

Applications photovoltaïques en façade : valoriser l'enveloppe du bâtiment

Lorsque les surfaces de toiture sont limitées ou soumises à des contraintes spécifiques, les façades constituent une surface complémentaire pour l'installation de modules photovoltaïques. Avec sa gamme WallPV, K2 Systems propose des systèmes de montage permettant la pose de modules photovoltaïques sur différents types de façades, notamment en béton, maçonnerie ou bac acier.

Ces solutions offrent aux maîtres d'ouvrage une nouvelle surface de production d'énergie tout en s'intégrant aux contraintes architecturales des bâtiments.

WallPV transforme les façades de bâtiments en surfaces de production d’énergie solaire, notamment lorsque les surfaces de toiture sont limitées. © K2 Systems

Installations au sol : répondre à la croissance des projets photovoltaïques de grande échelle

Au-delà du bâtiment, K2 Systems présentera également ses solutions destinées aux installations photovoltaïques au sol. Face à la croissance continue de ce segment en Europe, K2 Systems présentera à BATIMAT ses solutions de montage au sol Pi-Rack et N-Rack. N-Rack s'adresse aux installations photovoltaïques de petite et moyenne envergure, tandis que Pi-Rack est conçu pour les projets de grande échelle.

Le K2 Pi-Rack est conçu pour les projets PV à grande échelle et se distingue par sa fixation de modules sans vis, son revêtement zinc-magnésium-aluminium et sa grande flexibilité de configuration. © K2 Systems

Des outils numériques pour simplifier les projets

En complément de ses systèmes de montage, l'entreprise présentera également son écosystème numérique MyK2, qui réunit conception, documentation et gestion de projet sur une plateforme unique afin d'accompagner les professionnels à chaque étape de leurs réalisations photovoltaïques.

Au cœur de cet écosystème figure K2 Base, l'outil gratuit de dimensionnement et de planification de K2 Systems, ainsi que MyK2Projects, l’outil dédiée à la création et à la gestion de demandes de projets PV à grande échelle.

Le MyK2 Dashboard centralise tous les services numériques de K2 Systems, de la planification de projets avec K2 Base à la gestion de projets via MyK2Projects. © K2 Systems

Retrouvez K2 Systems à BATIMAT 2026, Hall 1, stand H1-P084

L’équipe K2 Systems accueillera les visiteurs pour présenter ses solutions de montage photovoltaïque destinées aux bâtiments de demain.

Pour en savoir plus exit_to_app