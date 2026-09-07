K2 Systems présente ses solutions photovoltaïques pour chaque surface du bâtiment
Fort de plus de vingt ans d'expérience dans les systèmes de montage photovoltaïque, K2 Systems accompagne les acteurs de la construction et de l'énergie dans la réalisation de projets photovoltaïques sur une grande diversité de bâtiments et de configurations.
Une attention particulière est portée au marché français, avec plusieurs solutions bénéficiant d'Évaluations Techniques de Nouvelle génération (ETN) ainsi que des systèmes répondant aux exigences de classement au feu B ROOF (T3), facilitant leur mise en œuvre dans les projets soumis aux exigences réglementaires françaises.
« BATIMAT est un rendez-vous incontournable pour K2 Systems. C'est l'occasion de rencontrer les acteurs clés du marché français et de démontrer concrètement comment nos solutions répondent aux besoins du marché français », déclare Joao Borges Monteiro, Head of Sales France chez K2 Systems.
La toiture comme surface de production d'énergie
L'offre toiture de K2 Systems couvre les principales configurations rencontrées sur le marché français : toitures inclinées, toitures en bac acier trapézoïdal, toitures à joint debout, toitures terrasses et toitures végétalisées. Les systèmes présentés illustrent l'approche développée par K2 Systems pour répondre aux différentes configurations rencontrées sur les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Pour les toitures terrasses végétalisées, K2 Systems présentera notamment K2 GreenRoof 2.0, une solution développée pour associer végétalisation et production photovoltaïque. Le système a été optimisé afin de réduire le nombre de composants et d'accélérer l'installation tout en offrant différentes configurations d'implantation des modules.
Ombrières photovoltaïques : exploiter le potentiel des parkings
Les parkings représentent un potentiel important pour le développement du photovoltaïque, sans mobiliser de nouvelles surfaces foncières. À BATIMAT, K2 Systems présentera son système d'ombrière photovoltaïque K2 Carport - une solution certifiée ETN et testée CSTB pour le marché français.
Conçue pour les grandes surfaces, les entreprises, les collectivités et les promoteurs, cette solution permet de valoriser les espaces de stationnement tout en produisant une énergie locale, propre et renouvelable.
Applications photovoltaïques en façade : valoriser l'enveloppe du bâtiment
Lorsque les surfaces de toiture sont limitées ou soumises à des contraintes spécifiques, les façades constituent une surface complémentaire pour l'installation de modules photovoltaïques. Avec sa gamme WallPV, K2 Systems propose des systèmes de montage permettant la pose de modules photovoltaïques sur différents types de façades, notamment en béton, maçonnerie ou bac acier.
Ces solutions offrent aux maîtres d'ouvrage une nouvelle surface de production d'énergie tout en s'intégrant aux contraintes architecturales des bâtiments.
Installations au sol : répondre à la croissance des projets photovoltaïques de grande échelle
Au-delà du bâtiment, K2 Systems présentera également ses solutions destinées aux installations photovoltaïques au sol. Face à la croissance continue de ce segment en Europe, K2 Systems présentera à BATIMAT ses solutions de montage au sol Pi-Rack et N-Rack. N-Rack s'adresse aux installations photovoltaïques de petite et moyenne envergure, tandis que Pi-Rack est conçu pour les projets de grande échelle.
Des outils numériques pour simplifier les projets
En complément de ses systèmes de montage, l'entreprise présentera également son écosystème numérique MyK2, qui réunit conception, documentation et gestion de projet sur une plateforme unique afin d'accompagner les professionnels à chaque étape de leurs réalisations photovoltaïques.
Au cœur de cet écosystème figure K2 Base, l'outil gratuit de dimensionnement et de planification de K2 Systems, ainsi que MyK2Projects, l’outil dédiée à la création et à la gestion de demandes de projets PV à grande échelle.
Retrouvez K2 Systems à BATIMAT 2026, Hall 1, stand H1-P084
L’équipe K2 Systems accueillera les visiteurs pour présenter ses solutions de montage photovoltaïque destinées aux bâtiments de demain.
Les tags associés
- Façade
- Toiture
- Parking
- Photovoltaïque
- Ombrière
- Afficher plus
Bétonnage du bord de mer à Vias : la justice administrative tranchera en janvier
En plus du verdict de la cour d’appel de Montpellier attendu en février, la Ville de Vias et son maire auront fin janvier une décision de la justice administrative. Celle-ci doit trancher sur la demande...
K2 Systems lance l’ombrière photovoltaïque K2 Carport
K2 Systems lance K2 Carport, une ombrière photovoltaïque pour parkings pros, certifiée ETN et testée au CSTB pour plus de performance.
K2 Systems revient à EnerGaïa 2025 avec des innovations photovoltaïques
K2 Systems revient à EnerGaïa Montpellier et présente ses solutions numériques et systèmes de montage photovoltaïque performants et durables.
Solarwatt France se restructure face au recul du marché photovoltaïque
Affectée par la baisse des aides aux petites installations solaires, Solarwatt France réorganise ses activités pour faire face à une chute marquée de son marché.