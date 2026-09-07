Trois solutions SANS RESSORTS pour les portes sectionnelles industrielles

Une technologie qui accompagne chaque projet

Toutes les portes sectionnelles industrielles ne répondent pas aux mêmes contraintes. Certaines doivent couvrir de très grandes dimensions, d'autres équiper des bâtiments industriels ou commerciaux plus courants, tandis que certaines installations nécessitent d'être modernisées sans remplacer toute la porte existante.

Pour répondre à cette diversité, JAVEY décline aujourd'hui sa technologie brevetée SANS RESSORTS autour de trois solutions complémentaires. Une même architecture mécanique, adaptée à trois situations de terrain, avec un objectif commun : simplifier les interventions des professionnels tout au long du cycle de vie de la porte.

Une technologie brevetée qui change la mécanique de la porte

La technologie SANS RESSORTS développée par JAVEY repose sur un axe motorisé autoportant. Le moteur assure directement la manœuvre du tablier, tandis que l'axe se fixe sur les montants verticaux sans fer de reprise. Cette architecture supprime les opérations de mise sous tension des ressorts et réduit le nombre de composants mécaniques.

Pour l'installateur, la préparation et la mise en œuvre sont rationalisées : moins de manipulations complexes voire dangereuses, moins de temps passé en hauteur et une intervention plus confortable. Pour la maintenance, les composants critiques restent accessibles et les panneaux peuvent être aisément remplacés. Cette technologie française brevetée est aujourd'hui disponible au travers de trois solutions couvrant aussi bien les portes neuves que la modernisation de l'existant.

ARIANE SANS RESSORTS : la réponse aux grandes dimensions

Destinée aux bâtiments industriels, logistiques et tertiaires, la porte sectionnelle ARIANE SANS RESSORTS a été développée pour les portes de grandes dimensions et les utilisations intensives. Son axe octogonal autoportant de 125 mm est fixé directement sur les montants verticaux, sans fer de reprise. Selon la configuration, plusieurs motorisations permettent d'adapter la porte à l'intensité d'utilisation, jusqu'à 150 cycles par jour avec une motorisation extérieure triphasée.

La porte peut atteindre 8 000 mm de largeur et 8 000 mm de hauteur, au-delà sur consultation. Ses panneaux sandwich de 40 mm, ses joints périphériques, sa protection anti-pince-doigts et son parachute câbles associent isolation, étanchéité et sécurité pour les applications les plus exigeantes.

ARIANE NANO SANS RESSORTS : simplifier les chantiers courants

ARIANE NANO SANS RESSORTS transpose le même principe mécanique aux dimensions les plus courantes. Limitée à 4 000 mm de largeur, 3 500 mm de hauteur et 10,5 m² sans portillon, cette porte sectionnelle industrielle associe un axe autoportant de 70 mm à une motorisation tubulaire monophasée de 220 V.

Plus légère et rapide à poser qu'une porte sectionnelle traditionnelle, elle s'installe avec une simplicité proche de celle d'un rideau métallique. Son axe fixé sur les montants supprime le fer de reprise, tandis que la réduction des interventions en hauteur améliore les conditions de travail. Les panneaux isolés de 40 mm, les nombreuses finitions, les oculus, les sections full vision et le portillon en option permettent de répondre aux contraintes fonctionnelles comme à l'intégration architecturale du bâtiment.

KIT UNIVERSEL SANS RESSORTS : transformer définitivement une porte existante

Le KIT UNIVERSEL SANS RESSORTS répond à une autre problématique : faire évoluer une porte sectionnelle industrielle existante sans la remplacer. Compatible avec toutes les marques, il remplace définitivement l'ensemble axe à ressorts par un axe motorisé sans ressorts, tout en conservant le tablier existant.

Pour des portes jusqu'à 25 m² et des tabliers jusqu'à 360 kg, il constitue une solution durable de modernisation. Pour les professionnels, son principal atout réside aussi dans la qualité de service qu'il permet d'offrir à leurs clients. Plus besoin d'identifier les ressorts installés ni d'attendre une référence spécifique : quelques composants en stock suffisent pour intervenir sur un large éventail de portes. Cette standardisation améliore la réactivité des interventions et permet de remettre plus rapidement les accès en service.

Pour les professionnels : une même technologie, des bénéfices concrets

Qu'il s'agisse d'une porte neuve de grandes dimensions, d'une installation industrielle courante ou de la transformation d'une porte existante, les trois solutions SANS RESSORTS reposent sur les mêmes principes techniques. Suppression de la mise sous tension des ressorts, axe autoportant sans fer de reprise, réduction des interventions en hauteur et manutention simplifiée : cette architecture a été conçue pour faciliter le travail des installateurs et des mainteneurs, tout en offrant aux exploitants une solution durable.

Fabriquée en France et conforme à la norme EN 13241, cette gamme illustre une évolution qui dépasse le simple lancement de nouveaux produits. Elle traduit une autre manière de concevoir la porte sectionnelle industrielle.

Pendant des décennies, les ressorts ont été considérés comme indissociables des portes sectionnelles industrielles. JAVEY propose aujourd'hui une autre voie : une technologie brevetée qui s'en affranchit et qui accompagne les professionnels, de l'installation des portes neuves à la transformation durable des équipements existants. La question n'est plus de savoir quel ressort choisir, mais s'il est encore nécessaire d'en conserver un.