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Jeld-Wen France nomme Stéphane Gonzalez directeur des opérations

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Nomination

Publié le 19 mars 2026 à 8h45, mis à jour le 19 mars 2026 à 11h27, par Nils Buchsbaum

Jeld-Wen France nomme Stéphane Gonzalez directeur des opérations avec pour objectif la modernisation des outils industriels de l’entreprise productrice de portes.
©Jeld-Wen
©Jeld-Wen

Le fabricant de portes et blocs-portes décoratifs et techniques Jeld-Wen France, qui emploie 400 salariés répartis sur deux sites de production dans le Gers et en Corrèze, annonce la nomination de Stéphane Gonzalez au poste de directeur des opérations France.

À ce titre, il intègre le comité de direction et aura pour mission « d’accompagner la transformation des opérations industrielles et logistiques de l’entreprise, en garantissant la qualité des produits et l’excellence de service apportée aux clients », précise un communiqué diffusé le 10 mars.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie, Stéphane Gonzalez a progressivement évolué de fonctions techniques vers des responsabilités de direction, jusqu’au pilotage d’organisations multi-sites. Il a effectué l’essentiel de son parcours au sein de Saint-Gobain Abrasives, où il est resté près de vingt ans, en France comme à l’international, occupant plusieurs postes à responsabilité dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance et des opérations. Il a ensuite poursuivi sa carrière chez l’industriel américain Owens Corning pendant près de huit ans, toujours dans des fonctions opérationnelles.

Nommé chez Jeld-Wen France, il aura notamment pour mission de conduire la modernisation des outils industriels. Il affiche également la volonté de « renforcer la culture d’engagement vis-à-vis des clients, en travaillant sur la qualité, la fiabilité des délais et l’amélioration continue des performances ».

Évoquant sa prise de fonctions, il déclare : « Je me réjouis de rejoindre un comité de direction qui conjugue l’expérience de talents engagés depuis de nombreuses années chez Jeld-Wen et l’énergie de nouveaux membres aux parcours complémentaires. Cet équilibre est une richesse pour nourrir nos réflexions, challenger nos pratiques et accompagner les évolutions à venir. »

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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