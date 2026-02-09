Pilotage du chauffage : quand la vanne connectée devient stratégique

Thermostats connectés : la précision l’emporte

Depuis plusieurs années, les thermostats connectés se sont imposés comme une réponse évidente aux enjeux de pilotage énergétique. Programmation horaire, pilotage à distance, scénarios d’usage : ces solutions ont largement contribué à démocratiser la notion de régulation intelligente.

Mais dans le bâtiment tertiaire, la réalité est plus complexe. La diversité des usages, l’hétérogénéité des bâtiments, l’occupation intermittente et les contraintes d’exploitation révèlent rapidement les limites d’une régulation qui ne s’appuie pas sur la réalité des environnements équipés.

À l’épreuve du terrain, il apparaît évident que la précision de la mesure et la capacité à agir au plus près de l’émetteur de chaleur sont des leviers majeurs de la performance d’une régulation. La régulation terminale est alors synonyme de maîtrise des consommations, à condition de dissocier clairement la mesure et l’action.

En effet, la performance ne peut pas reposer sur une mesure intégrée à la vanne, influencée par la source de chaleur, mais bien sur une mesure de température déportée, représentative de la réalité de la pièce, couplée à une vanne connectée capable de moduler précisément le chauffage. La vanne connectée SF répond parfaitement à cette problématique.

Décret BACS : une obligation de résultats, pas seulement de moyens

Avec l’entrée en vigueur du décret BACS, le pilotage énergétique change de dimension. Les systèmes attendus doivent désormais permettre une régulation automatique et continue, une interopérabilité avec les GTB/GTC, une action corrective locale et une performance mesurable dans le temps. Les approches purement centralisées montrent rapidement leurs limites dès lors que la donnée terrain est imprécise ou que l’action ne peut pas être modulée finement. C’est là que la vanne connectée thermocyclique SF fait toute la différence.

Des économies cumulées radiateur par radiateur

Dans un bâtiment tertiaire, l’addition de micro-surconsommations se traduit par des surconsommations conséquentes à l’échelle du bâtiment. Une pièce légèrement surchauffée, un radiateur inutilement ouvert, une zone mal régulée se traduisent par des coûts d’exploitation élevés. En agissant directement sur chaque radiateur de façon 100 % autonome, la vanne connectée thermocyclique SF permet de supprimer ces dérives, d’adapter le chauffage à l’usage réel et de générer des économies visibles, sans travaux lourds ni remise en cause des installations existantes.

Pensée au plus près du terrain, la vanne connectée thermocycliquec SF agit localement, radiateur par radiateur, selon une logique de régulation terminale décentralisée fondée sur une mesure de température déportée et une modulation fine du chauffage.

Cette intelligence locale n’exclut pas une vision système. La vanne s’inscrit dans une architecture ouverte et interopérable, capable de s’intégrer nativement à une GTB ou une GTC existante et de participer à des stratégies de pilotage énergétique multi-niveaux.

Fonctionnant sans dépendance à un cloud, elle combine intelligence embarquée, résilience et capacité de supervision et répondant ainsi aux exigences du décret BACS comme aux nouveaux standards du pilotage énergétique tertiaire.

Pour en savoir plus exit_to_app