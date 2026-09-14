Répondre au besoin croissant de sécurité par la modernité

Aujourd’hui, 1 Français sur 5 a déjà subi un cambriolage. Sachant que dans 95% des cas, le déclenchement d’une sirène suffit à faire fuir l’intrus, s'équiper d'un système dissuasif devient une priorité. Pour y répondre avec la plus grande simplicité, Delta Dore propose avec le Hub Tyxal+ une expérience modernisée. L'alarme s'intègre naturellement au quotidien : son pilotage se fait entièrement depuis l'application Tydom, rendant l'usage plus fluide, nomade et accessible à tous les membres du foyer.

Une sécurité 100% connectée et infaillible, même en cas de coupure

Le Hub Tyxal+ a été conçu pour garantir une protection à chaque instant. Sa force réside dans sa continuité de service absolue grâce à une triple connectivité (Wi-Fi, Ethernet et relais 4G intégré). Véritable atout, la connexion 4G peut même être utilisée comme connexion principale pour sécuriser des sites isolés ou dépourvus de box internet. L'utilisateur est toujours averti en temps réel grâce à des alertes multicanales : il reçoit des notifications prioritaires, mais également des SMS et des appels vocaux via le réseau 4G. De plus, le pilotage intégral depuis l'application reste possible en connexion 4G seule.

Même en cas de coupure de courant ou d'internet, le système reste invincible et dispose d'une autonomie record allant jusqu'à 7 jours sans alimentation électrique. Fidèle à l'ADN Delta Dore, le système assure une détection et une supervision en continu. Il s'appuie sur le protocole radio propriétaire X3D, intègre des technologies anti-brouillage et anti-arrachement, et répond aux plus hautes exigences avec sa conformité à la norme européenne EN 50131-2.

Un écosystème intelligent pour une protection complète

Le Hub Tyxal+ s'intègre dans un écosystème global pour prévenir, alerter et dissuader avec une précision redoutable. Le détecteur intelligent (PIRCAM) garantit l'absence de fausses alertes grâce à sa capacité à distinguer la présence d'un humain de celle d'un animal domestique. Associée aux caméras Tycam (Home pour l'intérieur, Guard pour l'extérieur), l'alarme permet une levée de doute vidéo en visualisant son domicile en direct en cas d'alerte.

En cas d’intrusion, l'alarme communique avec les autres équipements de la maison en déclenchant des scénarios de dissuasion, comme la fermeture automatique des volets ou l'allumage des lumières, pour simuler une présence et faire fuir l'intrus.

Les nouveaux Packs Tyxal+ : des solutions clés en main

Pour faciliter l'équipement des ménages, l'offre a été simplifiée autour de solutions prêtes à poser :

Le Pack Initial Prix catalogue : 639 euros HT Idéal pour sécuriser efficacement un appartement ou petit tertiaire. Le Pack Optimal Prix catalogue : 1153 euros HT Conçu pour les maisons avec extérieur ou les entreprises, intégrant des sirènes additionnelles pour une dissuasion renforcée.

Un atout majeur pour les professionnels

Le Hub Tyxal+ a également été pensé pour optimiser le quotidien et la rentabilité des professionnels. Le Hub permet d'abord de faire évoluer facilement les installations existantes des clients vers la 4G. De plus, son rétrofit permet de reprendre exactement les entraxes de fixation de la précédente Tydom 2.0, évitant ainsi tout nouveau perçage.

Les packs sont pré-configurés usine ce qui permet une installation rapide grâce à un paramétrage 100% dématérialisé et accéléré par un simple scan de QR code depuis l'espace pro dans l'application Tydom. La supervision à distance permet ensuite de réaliser des diagnostics et de suivre le parc clients de manière proactive, limitant ainsi les déplacements inutiles. Enfin, le système offre une ouverture vers de nouveaux marchés en intégrant la compatibilité SIA DC-09 pour un raccordement direct aux centres de télésurveillance.

Pour en savoir plus exit_to_app