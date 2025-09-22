L’OPPBTP publie un guide sécurité dédié aux canalisateurs
Mis à jour le 22 septembre 2025 à 17h26
La profession des canalisateurs franchit une nouvelle étape dans la prévention. L’OPPBTP et le syndicat Les Canalisateurs viennent de publier un guide pratique spécialement conçu pour les poseurs et aides-poseurs. Pensé avec et pour les professionnels, ce document propose des conseils concrets pour anticiper les risques, sécuriser les chantiers et améliorer les conditions de travail.
Un outil concret pour des chantiers plus sûrs
Issu de deux démarches fondatrices - l’étude métier de 2020 et la charte Chantier Franchement Sûr - ce guide a pour vocation de traduire ces initiatives en outils opérationnels.
Organisé en deux grandes parties, il couvre aussi bien la phase de préparation que celle de réalisation des chantiers. Les chefs d’entreprise, encadrants, chefs d’équipe, conducteurs d’engins ou encore responsables matériels y trouveront des recommandations pratiques et des rappels réglementaires pour organiser des chantiers à la fois performants et sûrs.
Mais au-delà des consignes techniques, l’ouvrage véhicule un message fort : la prévention n’est efficace que si elle est partagée à tous les niveaux, du compagnon jusqu’au dirigeant. L’OPPBTP et Les Canalisateurs insistent sur la nécessité d’ancrer durablement une culture de la sécurité. L’objectif affiché est clair : réduire la sinistralité, protéger la santé des travailleurs et sécuriser les chantiers de manière pérenne.
L'intégralité du guide est à retrouver ici.
Par Jérémy Leduc
