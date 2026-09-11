Une alliance stratégique sur le marché de la flexibilité

Face à l'électrification des usages (pompes à chaleur, véhicules électriques) et à la part croissante des énergies renouvelables intermittentes dans le mix énergétique, le réseau électrique français doit relever un défi majeur : gagner en souplesse pour éviter les tensions et limiter le recours aux centrales d’appoint fonctionnant au charbon ou au gaz.

Pour répondre à cet enjeu, Delta Dore, expert historique du pilotage de la température dans la maison, s'associe à Survoltage, expert de l'agrégation assurant le lien technique avec RTE. Cette alliance permet de connecter directement le chauffage électrique des Français aux besoins du réseau en temps réel. L’ambition affichée par les deux partenaires est d’équiper 100 000 foyers de cette technologie, représentant une puissance totale de 100 MWh.

L'offre SmartFlow, la flexibilité invisible et rémunératrice

SmartFlow repose sur le principe de modulation diffuse, ou "effacement". Concrètement, le mécanisme s'active lorsque RTE détecte un pic de consommation (grand froid ou heures de pointe par exemple) ou une baisse de production des énergies renouvelables. Survoltage transmet alors un signal sécurisé aux box domotiques Delta Dore, Tydom ou Tywell, installées chez les particuliers.

En réponse, le système qui pilote les thermostats ajuste la consigne en la réduisant de quelques degrès, pendant une durée courte - de l’ordre de 15 min à 1 heure. Grâce à un algorithme intelligent d'anticipation et à l'inertie thermique naturelle des logements, cette modulation est imperceptible pour les occupants, garantissant ainsi un confort inchangé.

Ce service, entièrement gratuit et sans engagement, transforme chaque foyer en acteur de la transition énergétique. En contrepartie de cette flexibilité, le geste citoyen est rémunéré : un foyer moyen équipé de 5 radiateurs peut percevoir jusqu’à environ 50 euros par an (soit une moyenne de 10 euros par radiateur).

L’activation a été pensée pour être la plus fluide possible via un parcours digital simplifié pour le consentement à la flexibilité et au partage des données Linky avec RTE.

Du "consommer moins" au "consommer mieux"

Depuis 50 ans, Delta Dore s'engage pour permettre aux Français de "consommer moins" grâce à ses thermostats et solutions de programmation. Avec le lancement de SmartFlow, l'entreprise introduit un nouveau paradigme : il est désormais crucial de "consommer au bon moment", c'est-à-dire lorsque l'électricité est verte, abondante et moins onéreuse.

Cet engagement RSE fort vise un triple objectif : participer concrètement à la souveraineté énergétique de la France, réduire l'empreinte carbone du mix électrique en évitant le démarrage de centrales thermiques d’appoint lors des pics, et soutenir le pouvoir d'achat des ménages grâce à la prime reversée aux utilisateurs.

« La transition énergétique ne se fera pas sans les particuliers. Notre rôle évolue : après avoir passé 50 ans à optimiser les économies d’énergie, nous permettons aujourd’hui de consommer mieux, au bon moment. Avec SmartFlow, nous connectons simplement le logement aux besoins du réseau. C'est une avancée concrète qui transforme le chauffage électrique en atout pour l'environnement et le pouvoir d'achat, sans rien changer au confort de nos utilisateurs. » Pascal Portelli, Président du Directoire de Delta Dore

« Chacun d’entre nous est un acteur du réseau électrique. Tous ensemble, nous avons la possibilité de maîtriser au mieux nos consommations énergétiques pour un système résilient, souverain et décarboné. L’offre SmartFlow permet aux clients Delta Dore de consommer une électricité plus verte et augmente le pouvoir d’achat des ménages. Les savoir-faire technologiques de Delta Dore et de Survoltage ont été réunis dans SmartFlow pour rendre ce service le plus simple possible et transparent.” Jeff Knoepfli, Président co-fondateur de Survoltage.

Pour en savoir plus exit_to_app