Une régulation qui s'ajuste en continu : l'IA au service du confort et de la sobriété

Boostée par l’ intelligence artificielle, la vanne Thermostatique "Smart TRV" s'ajuste en fonction des habitudes de vie, de la qualité d'isolation du logement et s'adapte aux variations saisonnières pour une régulation fine sans surconsommation.

Cette technologie permet aussi une anticipation au démarrage selon la programmation, la température réelle, l'inertie des pièces et la typologie de radiateurs. Par ailleurs, elle prend en compte la qualité d'isolation pour réduire les écarts de température et maintenir un confort constant dans toutes les pièces.

L'IA analyse également la position de chaque vanne dans le circuit pour garantir un confort homogène dans tout le logement, même en fin de boucle.

Prix catalogue : à partir de 74 euros HT

Disponible : septembre 2026

De la pose au pilotage : efficacité immédiate, simplicité au quotidien

Delta Dore a conçu cette vanne pour qu'elle soit simple d’installation et très adaptable. Les nouveaux adaptateurs, plus compacts, plus simples au montage (moins de pièces et de vis), facilitent le travail des installateurs. La vanne s'installe aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale selon la configuration et l'espace disponible, tandis que l'écran reste parfaitement lisible dans toutes les positions.

Côté confort acoustique, cette tête thermostatique fonctionne en silence (moins de 30 dB), plus discrètement qu'un réfrigérateur afin de préserver la tranquillité dans toutes les pièces, y compris les chambres.

L'association avec la box Delta Dore (Tydom ou Tywell) peut se faire avant ou après la pose, même sans électricité sur place.

Cette flexibilité permet aux professionnels de s'adapter aux contraintes de chaque chantier. L'application Tydom offre un contrôle à distance pour chaque pièce et lorsque plusieurs vannes équipent le même espace, elles se synchronisent automatiquement pour maintenir la température souhaitée.

Cette gestion pièce par pièce répond parfaitement aux exigences de la réglementation pour les logements neufs en 2027 et pour l'existant en 2030 et permet d'atteindre jusqu'à 30% d'économies d'énergie* en combinant la programmation par pièce et la gestion des volets roulants.

* évaluation multicritère des solutions de pilotage connecté pour la maison individuelle avec gestion de l’eau

Polyvalence et compatiblité large

La Smart TRV s'intègre parfaitement à tous les systèmes de chauffage à eau chaude existants. Elle procède à des ajustements automatiques selon le radiateur, le corps de vanne et le générateur (haute/basse température). Une universalité qui ouvre de nombreuses opportunités aux installateurs. La Smart TRV convient en effet à tous les types de logements : maisons individuelles et appartements, mais aussi petits tertiaires comme les bureaux, salles de réunion ou espaces communs.

Le confort intelligent au quotidien

Au-delà de la régulation thermique, la vanne intègre des fonctions pratiques qui améliorent le quotidien. Elle détecte par exemple l'ouverture d'une fenêtre grâce à l'analyse des variations de température et coupe temporairement le chauffage pour éviter le gaspillage énergétique.

La fonction sécurité enfant empêche toute modification accidentelle de la température, tandis que les parents gardent le contrôle total via l'application. Par ailleurs, trois profils de verrouillage permettent d'adapter les réglages selon le contexte (location courte, collectif,... ) .

La gestion des absences facilite la vie quotidienne en proposant des consignes dédiées et une température minimale grâce aux modes Manuel, Auto et Vacances. Enfin, en bonus on peut visualiser le taux d’humidité de la pièce sur l'application Tydom, une information précieuse pour aérer au bon moment et améliorer la qualité de l'air intérieur.

Une vanne éco-conçue

Fabriquée en France, cette nouvelle génération de vanne utilise 30% de plastique en moins par rapport à la précédente, tout en intégrant 15 % de plastique recyclé. Une démarche qui limite l’usage des ressources dès la fabrication, pour un impact environnemental maîtrisé.

Pour en savoir plus exit_to_app