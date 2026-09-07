Six mois après le lancement d'Impact 2030, Schneider Electric affiche ses ambitions en matière de développement durable.

Au premier semestre 2026, Schneider Electric se félicite de pouvoir présenter de « solides résultats » six mois après avoir lancé sa feuille de route de développement durable Impact 2030.

Pour mesurer son avancée, l'entreprise a mis en place un score sur 10 qui mesure « les progrès réalisés au sein des propres opérations Schneider Electric et les résultats générés à grande échelle pour les clients, les fournisseurs et les communautés ». À la fin juin 2026, ce score s'élève selon Schneider Electric à 3,69/10, sachant que son objectif d'ici la fin de l'année est fixé à 4,2/10.

Une distinction reçue de la part du Time Magazine

Afin de justifier cet « Impact score », le spécialiste des technologies de l'énergie détaille qu'il est parvenu à une réduction de 82 % de ses émissions de CO2 des Scopes 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes liées à la production de l'énergie achetée ou consommée) par rapport à 2017. En revanche, les émissions de Scope 3 (autres émissions indirectes) n'ont diminué que de 12 % depuis 2021 alors que cette catégorie représente en moyenne 80 % de l'empreinte carbone globale d'une entreprise.

Le groupe affirme par ailleurs avoir fait bénéficier à 67 millions de personnes d'une électricité durable depuis 2009, insistant sur une multiplication des opérations en Afrique et en Inde au cours du T2 2026.

« Avec Impact 2030, nous élevons, une fois encore, nos ambitions », a déclaré Esther Finidori, directrice générale développement durable de la marque. « Pour atteindre nos objectifs, nous nous appuyons sur de solides fondations tout en accélérant l'intégration du développement durable dans chacun des aspects de notre activité, afin de faire du progrès une réalité pour tous. »

La représentante de Schneider Electric met aussi en avant le troisième sacre consécutif du groupe au classement des entreprises les plus durables au monde selon le Time Magazine et Statista.