À Denain, un chantier logistique XXL mobilise cinq solutions Joris Ide
Un défi de production et de livraison à grande échelle
Implanté sur la ZAC des Pierres Blanches, le projet, initialement développé par SIG puis acquis par GLP, comprend 16 cellules logistiques et plus de 100 portes à quai. Avec près de 750 m de longueur, le bâtiment exigeait une coordination précise entre production, transport et équipes de pose. Le rythme de mise en œuvre de l’enveloppe atteignait environ 6 000 m² par semaine. La proximité de l’usine Joris Ide Nord, à Onnaing, a facilité les échanges et les approvisionnements avec CETIBAM, spécialiste de la couverture, de l’étanchéité et du bardage.
Une offre complète pour la toiture et les façades
En toiture, le support d’étanchéité JI 113-320-960, doté de nervures profondes, convient aux grandes surfaces et permet des portées supérieures à 6 m. En façade, le plateau JI 92-500 complète les systèmes de bardage, notamment en double peau avec isolation. Le JI 40-190-950 Bardage couvre les grandes surfaces, tandis que le JI Breva 41 et les lames JI Grégale B500 apportent des finitions adaptées aux différentes zones, dont les bureaux.
Un bâtiment pensé pour les évolutions futures
La plateforme bénéficie de la certification BREEAM « Very Good ». Sa toiture est également conçue « Solar Ready », afin de permettre l’intégration d’une installation photovoltaïque. À Denain, la réussite du projet repose autant sur la diversité des solutions de l’enveloppe que sur la coordination entre le fabricant et l’entreprise de mise en œuvre.
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