Château de Montreuil : patrimoine et performance énergétique

À Nort sur Erdre, aux portes de Nantes, le Château de Montreuil a fait l’objet d’une rénovation d’envergure qui lui a valu d’être désigné lauréat des Trophées 3 Diamants Mitsubishi Electric.

Ce domaine du XIXᵉ siècle, niché dans un parc arboré de 7 hectares, se réinvente aujourd’hui en un lieu de réception haut de gamme capable d’accueillir mariages, séminaires et évènements professionnels tout en préservant son identité patrimoniale.

Un lieu réinventé autour de valeurs fortes

Racheté en 2021, le domaine a été entièrement repensé pour offrir une expérience chaleureuse et élégante, fidèle à l’esprit familial qui porte le projet.

Rénovation du château, création d’une Orangerie sous verrière inspirée Eiffel, transformation des dépendances, amélioration des accès, aménagement extérieur repensé, création de 70 couchages… Chaque détail a été étudié pour conjuguer esthétique, authenticité et confort.

L’objectif du maître d’ouvrage était clair : proposer un lieu capable de recevoir autant des moments festifs que des évènements professionnels exigeants, avec la même qualité d’accueil et la même fluidité d’usage.

Le rôle clé du bureau d’études dans la transformation du site

Pour atteindre ce niveau d’exigence, le Château de Montreuil a fait appel à Rabier Fluides Concept, bureau d’études spécialisé dans les installations CVC pour le tertiaire et les bâtiments patrimoniaux.

Leur mission : concevoir un système complet permettant de garantir un confort thermique optimal, une ventilation exemplaire et une performance énergétique durable… tout en préservant l’esthétique d’un architecture Belle Époque.

La complexité du site a nécessité une approche sur mesure :

volumes très différents entre Château, Orangerie et dépendances,

verrières et grandes hauteurs sous plafond,

réception de publics nombreux,

usage intensif et saisonnier,

impératif d’intégration discrète pour préserver le charme des lieux.

Une architecture CVC performante, pensée pour durer

L’ingénierie proposée par Rabier Fluides Concept repose sur un ensemble d’équipements Mitsubishi Electric sélectionnés pour leur fiabilité, leur flexibilité et leur rendement.

→ Un système DRV R2 pour une gestion thermique multi zones

Ce système permet un fonctionnement simultané en chaud et en froid, une régulation précise pièce par pièce et une homogénéité de température essentielle dans des bâtiments historiques aux comportements thermiques variés.

→ Une ventilation double-flux adaptée aux grands volumes

La qualité d’air est assurée par une CTA double-flux, capable de maintenir un renouvellement performant et silencieux, y compris lors des réceptions à forte fréquentation dans l’Orangerie.

→ Une production d’eau chaude bas carbone

La pompe à chaleur CO₂ Yuzen répond aux besoins importants du domaine tout en limitant fortement l’impact environnemental de la production d’ECS.

→ Une supervision centralisée intelligente

Le système AE 200 / AE 50 permet d’ajuster les réglages en fonction de l’occupation du site, d’optimiser les consommations et de faciliter l’exploitation quotidienne.

Une intégration technique discrète pour préserver le charme du lieu

L’une des grandes forces de cette rénovation réside dans la discrétion totale des installations CVC.

Réseaux masqués, unités intégrées dans les boiseries anciennes, gaines dissimulées dans des faux-plafonds partiels, équipements extérieurs intégrés dans des aménagements paysagers…

La technique s’efface, mais son effet est perceptible à chaque instant : température homogène, air sain, ambiance acoustique maîtrisée, confort optimal pour les invités comme pour les équipes.

Un projet récompensé pour son excellence globale

Si le Château de Montreuil a été distingué aux Trophées 3 Diamants, c’est parce qu’il représente un modèle rare de rénovation patrimoniale où :

l’esthétique est respectée,

le confort est assuré en toutes saisons,

la performance énergétique est au rendez vous,

les technologies sont intégrées avec finesse,

les usages événementiels ont été pleinement anticipés.

Le résultat : un lieu d’exception, parfaitement adapté aux réceptions, séminaires, mariages et événements professionnels de grande envergure.

Un domaine où la technique sublime l’expérience

Le Château de Montreuil montre qu’il est possible de marier patrimoine, innovation et performance énergétique sans compromis.

Grâce à la vision du maître d’ouvrage et à l’ingénierie de Rabier Fluides Concept, le domaine offre aujourd’hui un confort remarquable, une exploitation fluide et une esthétique magnifiée.

Un projet inspirant, où la technologie ne prend jamais le dessus… mais contribue pleinement à une expérience haut de gamme.

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