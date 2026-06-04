Gagnez en précision avec les détecteurs de fuites SEWERIN

Grâce à des technologies avancées et à une conception ergonomique, les solutions SEWERIN offrent une détection des fuites rapide, précise et fiable sur les réseaux d’eau potable.

Une gamme adaptée à chaque phase de la détection

Stethophon® 04 – L’écoute de proximité . Le Stethophon 04 est un outil d’auscultation à la fois simple et performant, parfaitement adapté à la détection de fuites sur des canalisations sous pression. Compact et facile à manipuler, il permet de capter directement les vibrations transmises par les matériaux. Sa qualité d’écoute est optimisée grâce à un casque sans fil et des filtres ajustables.

. Le Stethophon 04 est un outil d’auscultation à la fois simple et performant, parfaitement adapté à la détection de fuites sur des canalisations sous pression. Compact et facile à manipuler, il permet de capter directement les vibrations transmises par les matériaux. Sa qualité d’écoute est optimisée grâce à un casque sans fil et des filtres ajustables. AquaTest® T10 – La prélocalisation simplifiée . La canne d’écoute AquaTest T10 permet une prélocalisation rapide des fuites en extérieur. Son ergonomie soignée, associée à un écran intégré et une commande tactile, facilite l’analyse des bruits caractéristiques. Elle se distingue également par sa robustesse et sa grande autonomie, idéales pour une utilisation sur le terrain.

. La canne d’écoute AquaTest T10 permet une prélocalisation rapide des fuites en extérieur. Son ergonomie soignée, associée à un écran intégré et une commande tactile, facilite l’analyse des bruits caractéristiques. Elle se distingue également par sa robustesse et sa grande autonomie, idéales pour une utilisation sur le terrain. Aquaphon® A 50 / A 150 / A 200 – La détection de haute précision. Les modèles Aquaphon A 50, A 150 et A 200 constituent des références en matière de localisation électroacoustique. Équipés de microphones très sensibles et d’un affichage graphique performant, ils permettent une analyse détaillée du spectre sonore. Le modèle A 200, doté d’un écran couleur et d’une protection IP67, est particulièrement conçu pour les environnements les plus exigeants.

Des bénéfices concrets pour les utilisateurs professionnels

Technologie sans fil SDR offrant une grande liberté de mouvement

Filtres audio intelligents pour une écoute plus ciblée

Affichage numérique et graphique facilitant l’interprétation

Conception robuste et autonomie adaptée à un usage intensif sur le terrain

Les solutions SEWERIN offrent aux professionnels une gamme complète, fiable et innovante pour la détection électro-acoustique des fuites. De l’analyse rapide à la localisation ultra précise, chaque équipement est pensé pour gagner du temps, améliorer la performance sur le terrain et offrir un confort d’utilisation optimal au quotidien.

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