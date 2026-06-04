Alkern obtient la certification NF 025A pour son site de Roques-sur-Garonne

Le groupe Alkern, acteur majeur du marché du bloc béton en France, poursuit sa démarche d'excellence industrielle. Son site de production de Roques-sur-Garonne (31) vient d'obtenir la certification NF 025A – Blocs en béton, avec l'option « Surveillance renforcée des équipements de production », délivrée par le CERIB.

Cette distinction vient reconnaître la maîtrise des processus industriels du site et son engagement en faveur d'une qualité constante des blocs béton. Avec cette nouvelle certification, Alkern compte désormais 11 sites certifiés selon cette option exigeante, confirmant son avance dans le secteur de la fabrication de produits préfabriqués en béton.

Une certification NF qui valorise la maîtrise des équipements de production

Attribuée le 27 mai 2026, cette certification récompense l'ensemble des actions mises en œuvre par Alkern pour garantir la performance de ses équipements industriels. Au-delà de la conformité des blocs béton aux exigences normatives, elle atteste d'une gestion rigoureuse des opérations de maintenance, des contrôles qualité et de la traçabilité des équipements.

Engagé dans cette démarche depuis mai 2025, le site de Roques-sur-Garonne démontre sa capacité à maintenir un haut niveau de fiabilité de ses installations de production. Cette approche contribue directement à la régularité des produits fabriqués et à la satisfaction des professionnels du bâtiment.

Pour Alkern, cette reconnaissance traduit la maturité de son système qualité et sa volonté d'améliorer en permanence ses performances industrielles.

La certification NF 025A, un gage de qualité pour les blocs béton

Délivrée par le CERIB depuis plusieurs décennies, la certification NF 025A – Blocs en béton de granulats courants et légers garantit la conformité des produits aux exigences techniques et réglementaires du marché.

L'évolution du référentiel en 2023 a introduit l'option « Surveillance renforcée des équipements de production », destinée à valoriser l'expertise industrielle des fabricants. Cette option repose notamment sur :

le suivi renforcé des équipements critiques ;

une traçabilité approfondie des opérations de maintenance ;

des contrôles qualité plus fréquents ;

une analyse systématique des écarts et dérives potentielles ;

des audits renforcés des installations de production.

L'objectif est d'assurer une stabilité accrue des performances des blocs béton tout en limitant les variations entre les lots et les sites de fabrication.

Une démarche au service de la qualité et de la durabilité des ouvrages

Pour le CERIB, cette certification constitue un signal fort pour l'ensemble de la filière béton. Elle encourage les industriels à renforcer la maîtrise de leurs équipements afin de garantir des produits toujours plus fiables et performants sur les chantiers.

Cette exigence contribue également à améliorer la durabilité des ouvrages construits avec des blocs béton certifiés, en cohérence avec les attentes du marché et les exigences environnementales actuelles.

Alkern confirme son engagement en faveur de la qualité industrielle

Selon Emmanuel Jézéquel, Directeur Qualité d'Alkern, cette certification démontre que la qualité d'un bloc béton dépend autant de la formulation que de la robustesse et de la régularité de l'outil industriel.

Pour Théo Année, Responsable régional Qualité, cette reconnaissance reflète l'engagement quotidien des équipes dans la maîtrise de la qualité industrielle et dans l'amélioration continue des performances du groupe.

Grâce à cette nouvelle certification NF 025A, Alkern confirme son positionnement parmi les fabricants de blocs béton les plus avancés en matière de qualité, de fiabilité et de performance industrielle.

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