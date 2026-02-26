Détection de fuites par gaz traceur
Le Variotec 460 réunit de nombreux avantages qui en font un équipement incontournable pour la détection de fuites d’eau.
Voici ses principaux atouts :
- Précision et Fiabilité : Équipé d’un capteur semi conducteur sensible à l’hydrogène, il assure une excellente sélectivité face à l’humidité et au méthane. Il délivre des mesures fiables avec une résolution pouvant atteindre 0,1 p.p.m. H₂.
- Simplicité d'utilisation : Son interface intuitive, son large écran d’affichage et sa navigation par menus clairs facilitent une prise en main rapide et un travail sécurisé.
- Efficacité renforcée : Associé à la sonde cloche D80, il garantit des temps de réaction remarquablement courts.
- Grande Polyvalence : Grâce à la large plage de mesure du capteur à conductibilité thermique (jusqu’à 100 % H₂), il peut s’adapter à différents types de diagnostics.
- Connectivité intégrée : Les mesures peuvent être enregistrées et transférées sur un ordinateur via le port USB.
- Excellente autonomie : Ses batteries rechargeables offrent au moins 8 heures d’utilisation après seulement 3 heures de charge.
Le Variotec 460 est idéal pour plusieurs applications :
- Réseaux de distribution de gaz et d'eau : Localisation précise des fuites sur les conduites enterrées.
- Installations intérieures : Détection de fuites dans les systèmes de plomberie et de chauffage.
- Piscines : Identification des fuites dans les structures de piscines.
Fiable, robuste et offrant l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché, il s’impose comme un outil essentiel pour les professionnels de la recherche de fuites.
