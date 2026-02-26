Podcast
Détection de fuites par gaz traceur

Publié le 26 février 2026

Le Variotec 460 Tracergas de Sewerin est un détecteur de gaz haute performance conçu pour localiser avec précision les fuites sur conduites enterrées grâce à l’utilisation de gaz traceur.
Le Variotec 460 réunit de nombreux avantages qui en font un équipement incontournable pour la détection de fuites d’eau.

Voici ses principaux atouts :

  • Précision et Fiabilité : Équipé d’un capteur semi conducteur sensible à l’hydrogène, il assure une excellente sélectivité face à l’humidité et au méthane. Il délivre des mesures fiables avec une résolution pouvant atteindre 0,1 p.p.m. H₂.
  • Simplicité d'utilisation : Son interface intuitive, son large écran d’affichage et sa navigation par menus clairs facilitent une prise en main rapide et un travail sécurisé.
  • Efficacité renforcée : Associé à la sonde cloche D80, il garantit des temps de réaction remarquablement courts.
  • Grande Polyvalence : Grâce à la large plage de mesure du capteur à conductibilité thermique (jusqu’à 100 % H₂), il peut s’adapter à différents types de diagnostics.
  • Connectivité intégrée : Les mesures peuvent être enregistrées et transférées sur un ordinateur via le port USB.
  • Excellente autonomie : Ses batteries rechargeables offrent au moins 8 heures d’utilisation après seulement 3 heures de charge.

Le Variotec 460 est idéal pour plusieurs applications :

  • Réseaux de distribution de gaz et d'eau : Localisation précise des fuites sur les conduites enterrées.
  • Installations intérieures : Détection de fuites dans les systèmes de plomberie et de chauffage.
  • Piscines : Identification des fuites dans les structures de piscines.

Fiable, robuste et offrant l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché, il s’impose comme un outil essentiel pour les professionnels de la recherche de fuites.

 

