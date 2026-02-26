Découvrez les 4 nouvelles PAC signées Vaillant

Découvrez les 4 nouvelles gammes de pompes à chaleur Vaillant :

Pompe à chaleur air-eau aroTHERM pro : la référence Vaillant sans contrainte d’espace grâce à la nouvelle Fonction Flexible Space (voir détails ci-dessous) Pompes à chaleur eau-eau geoCOMPACT et geoTHERM exclusive : en géothermie, la révolution R290 à l’intérieur. Avec un concept unique sur le marché grâce à la technologie brevetée SafeGuard : pas de limite de puissance, pas de contrainte de surface minimale, une installation simple sans ventilation passive additionnelle. Pompe à chaleur air-eau aroTHERM perform : la performance de haut niveau pour les besoins de chauffage importants Pompe à chaleur air-eau aroTHERM plus : l’efficacité dans toutes ses dimensions

Une flexibilité absolue d’implantation grâce à la fonction Flexible Space de Vaillant. Avec ce concept de sécurité unique, nos pompes à chaleur s'installent absolument partout, sans aucune contrainte de zone d'exclusion liée au R290.

En plus de nos nouveautés produits, nous vous présenterons nos nouveaux outils avant-vente : outil de gestion de projets PAC et hybrides et simulateur d’aides financières, tous deux conçus pour faciliter votre quotidien.

Vous souhaitez en savoir plus sur le Tour Next Level Vaillant ?

Retrouvez toutes les informations ci-dessous.

