Découvrez les 4 nouvelles PAC signées Vaillant

Publié le 26 février 2026

Vaillant lance 4 nouvelles pompes à chaleur en 2026 et les dévoile au Tour Next Level Vaillant, partout en France d’avril à juin.
Découvrez les 4 nouvelles gammes de pompes à chaleur Vaillant :

  1. Pompe à chaleur air-eau aroTHERM pro : la référence Vaillant sans contrainte d’espace grâce à la nouvelle Fonction Flexible Space (voir détails ci-dessous)
  2. Pompes à chaleur eau-eau geoCOMPACT et geoTHERM exclusive : en géothermie, la révolution R290 à l’intérieur. Avec un concept unique sur le marché grâce à la technologie brevetée SafeGuard : pas de limite de puissance, pas de contrainte de surface minimale, une installation simple sans ventilation passive additionnelle.
  3. Pompe à chaleur air-eau aroTHERM perform : la performance de haut niveau pour les besoins de chauffage importants 
  4. Pompe à chaleur air-eau aroTHERM plus : l’efficacité dans toutes ses dimensions 

Une flexibilité absolue d’implantation grâce à la fonction Flexible Space de Vaillant. Avec ce concept de sécurité unique, nos pompes à chaleur s'installent absolument partout, sans aucune contrainte de zone d'exclusion liée au R290. 

En plus de nos nouveautés produits, nous vous présenterons nos nouveaux outils avant-vente : outil de gestion de projets PAC et hybrides et simulateur d’aides financières, tous deux conçus pour faciliter votre quotidien.

