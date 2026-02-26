Découvrez les 4 nouvelles PAC signées Vaillant
Publié le 26 février 2026
Découvrez les 4 nouvelles gammes de pompes à chaleur Vaillant :
- Pompe à chaleur air-eau aroTHERM pro : la référence Vaillant sans contrainte d’espace grâce à la nouvelle Fonction Flexible Space (voir détails ci-dessous)
- Pompes à chaleur eau-eau geoCOMPACT et geoTHERM exclusive : en géothermie, la révolution R290 à l’intérieur. Avec un concept unique sur le marché grâce à la technologie brevetée SafeGuard : pas de limite de puissance, pas de contrainte de surface minimale, une installation simple sans ventilation passive additionnelle.
- Pompe à chaleur air-eau aroTHERM perform : la performance de haut niveau pour les besoins de chauffage importants
- Pompe à chaleur air-eau aroTHERM plus : l’efficacité dans toutes ses dimensions
Une flexibilité absolue d’implantation grâce à la fonction Flexible Space de Vaillant. Avec ce concept de sécurité unique, nos pompes à chaleur s'installent absolument partout, sans aucune contrainte de zone d'exclusion liée au R290.
En plus de nos nouveautés produits, nous vous présenterons nos nouveaux outils avant-vente : outil de gestion de projets PAC et hybrides et simulateur d’aides financières, tous deux conçus pour faciliter votre quotidien.
Vous souhaitez en savoir plus sur le Tour Next Level Vaillant ?
Retrouvez toutes les informations ci-dessous.
Les tags associés
MaPrimeRénov’ : une aide encore trop méconnue des Français
Alors que le dispositif MaPrimeRénov’ est suspendu, une étude exclusive menée pour Vaillant Group révèle un paradoxe inquiétant : une majorité de Français connaît encore mal les aides à la rénovation énergétique.
Vaillant aroTHERM Split plus : la pompe à chaleur pour les professionnels
Découvrez les atouts de notre nouvelle pompe à chaleur aroTHERM Split plus, spécialement conçue pour répondre aux besoins des installateurs et des professionnels du chauffage.
Vaillant présentera ses pompes à chaleur 2026 sur ARTIBAT
Vaillant présentera au salon Artibat ses nouvelles pompes à chaleur au R290, une innovation écoresponsable pour un chauffage performant et durable.
Une nouvelle directrice marketing pour Aldes
Aldes, spécialisé dans la ventilation et le confort thermique, annonce créer une nouvelle fonction de directrice marketing, attribuée à Aurélie Péneau, forte de 17 ans passés au sein du groupe.