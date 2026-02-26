Aggreko : évitez les dommages causés par les intempéries sur le chantier

Les coûts associés devant atteindre 126 milliards d'euros d'ici 2029, Nicolas Jouvelot, Directeur commercial secteur construction et services chez Aggreko, appelle les responsables de chantier à agir dès maintenant pour minimiser les conséquences opérationnelles et économiques des futures fluctuations climatiques.

Nicolas déclare : « En France, nous connaissons bien les aléas climatiques, mais la gravité et la fréquence des événements récents sont véritablement exceptionnelles. Combinés à la hausse des coûts des matériaux et à l'instabilité des chaînes d'approvisionnement, les risques financiers n'ont jamais été aussi élevés. Il n'est donc pas surprenant que les pertes économiques à travers l'Europe se chiffrent en milliards d'euros et, sans mesures rapides et décisives, la situation ne fera que s'aggraver. »

Les personnes interrogées ont déclaré que les conditions extrêmes entraînaient des dommages aux matériaux et aux équipements, ainsi que des difficultés pour le bien-être des employés sur le chantier. 39 % ont également déclaré que les retards associés avaient engendré des pénalités financières sur les projets.

Un rapport d'Aggreko, intitulé « Building in Resilience: Weather-Proofing European Construction in a Changing Climate » (Construire la résilience : protéger la construction européenne contre les aléas climatiques), révèle que plus de 70 % des responsables de chantier en France interrogés avaient connu des perturbations majeures liées aux conditions météorologiques au cours des 12 derniers mois.

Outre les pénalités financières, les conditions météorologiques défavorables continuent d'avoir un impact commercial significatif sur les projets français, 42 % des personnes interrogées déclarent que les conditions météorologiques imprévisibles ont entraîné des pannes d'équipement. 41 % ont également subi des retards de construction, le taux le plus élevé parmi toutes les régions.

Pendant les périodes de fortes pluies, des niveaux d'humidité élevés peuvent entraîner un excès d'humidité dans des matériaux tels que le bois et les cloisons sèches, augmentant ainsi les risques de moisissure ou de corrosion. Les déshumidificateurs permettent de maintenir des niveaux sûrs, réduisant ainsi considérablement les risques de dommages.

En revanche, lors des vagues de chaleur, les températures élevées peuvent provoquer une dilatation thermique des métaux et des fissures dans le béton ou les adhésifs. Les systèmes de contrôle de la température stabilisent les conditions internes afin de garantir le bon déroulement des opérations.

Nicolas poursuit : « Les événements climatiques récents montrent clairement que les responsables de chantier doivent mettre en œuvre des solutions complètes de déshumidification, d'alimentation électrique et de contrôle de la température afin d'éviter les pannes d'équipement et les retards de construction. Les conditions météorologiques extrêmes pourraient devenir encore plus fréquentes, mais les pertes financières ne doivent pas être une fatalité. »

Aggreko peut fournir des solutions temporaires sur mesure pour l'alimentation électrique et le contrôle de la température afin de minimiser les perturbations causées par la météo dans l'ensemble du secteur de la construction. Son équipement flexible et évolutif s'appuie sur une expertise approfondie du secteur, garantissant la mise en œuvre de la solution la plus adaptée à chaque site, tout en améliorant la productivité et l’efficacité.

* source : étude The Guardian

Pour en savoir plus exit_to_app