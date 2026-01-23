Détection de fuites : Sewerin, l’innovation au service de l’environnement

Sewerin, une entreprise familiale innovante, est spécialisée depuis 1923 dans la surveillance des réseaux et s’est imposée comme le leader incontesté de ce secteur. Avec près d’un siècle d’expertise en conception et fabrication d’appareils, SEWERIN a développé des systèmes de détection exclusifs, parfaitement adaptés à chaque besoin, et qui rencontrent un succès mondial.

Aujourd’hui, face aux enjeux environnementaux majeurs tels que le changement climatique et la rareté de l’eau, la détection des fuites d’eau est plus cruciale que jamais.

Localiser une fuite est essentiel pour en assurer la réparation. Pour que cette réparation soit à la fois efficace et économique, il est impératif de la localiser avec une précision optimale. En effet, une fouille d’un mètre n’a pas le même impact budgétaire qu’une fouille de cinq mètres, sans compter les désagréments potentiels causés au trafic routier et la complexité liée à d’éventuels réseaux tiers à proximité.

Avec l’augmentation des réparations nécessaires, il est crucial de circonscrire celles-ci au plus juste, ce qui engendre des économies considérables.

Le SeCorrPhon AC 200, véritable fleuron de la gamme électroacoustique de SEWERIN, répond parfaitement à ces exigences :

Simplicité : l’interface tactile couleur de l’AC 200, associée à un logiciel intuitif, permet un accès facile et direct aux fonctions essentielles. Les outils d’aide à la décision sont visuels et facilement compréhensibles, avec des fonctionnalités telles que l’histogramme des 7 derniers bruits minimum, la possibilité de réécouter ces bruits, et l’affichage en temps réel du spectre sonore.

: l’interface tactile couleur de l’AC 200, associée à un logiciel intuitif, permet un accès facile et direct aux fonctions essentielles. Les outils d’aide à la décision sont visuels et facilement compréhensibles, avec des fonctionnalités telles que l’histogramme des 7 derniers bruits minimum, la possibilité de réécouter ces bruits, et l’affichage en temps réel du spectre sonore. Performance : équipé d’une nouvelle génération de microphones piézoélectriques, l’AC 200 offre une restitution sonore d’une fidélité exceptionnelle, sans bruit de fond ni parasites, grâce à ses microphones et son casque sans fil. Cette clarté inégalée permet de distinguer et d’identifier des bruits de fuite à peine audibles, facilitant ainsi un ciblage précis des fuites pour une réparation minutieuse et efficace.

Pour en savoir plus exit_to_app