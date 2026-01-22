MAPEI enrichit son offre pour la pose et la finition des revêtements

Une fusion stratégique au service des professionnels du bâtiment

MAPEI France élargit ainsi son expertise en intégrant les gammes de profilés et de solutions pour carrelage et sols souples de PROFILPAS, reconnues pour leur qualité, leur design et leur technicité. Ces nouveaux systèmes viennent enrichir l’offre historique de MAPEI, spécialiste des mortiers, colles, joints et solutions pour la mise en œuvre des revêtements.

L’objectif : proposer aux professionnels du bâtiment, architectes et prescripteurs une offre globale, complète et différenciante, couvrant l’ensemble des besoins liés à la pose, à la finition et à l’esthétique des revêtements céramiques et des sols souples, en intérieur comme en extérieur.

Des savoir-faire complémentaires pour des solutions performantes et esthétiques

En réunissant au sein d’une même entité des expertises complémentaires, MAPEI France consolide sa capacité à accompagner les acteurs du bâtiment à chaque étape de leurs projets, avec des solutions innovantes, performantes et esthétiques, répondant aux exigences techniques et décoratives des chantiers contemporains.

Les solutions PROFILPAS viennent ainsi prolonger et enrichir l’offre MAPEI, notamment dans les domaines de la décoration, de l’aménagement intérieur et extérieur, et de la finition des revêtements.

MAPEI COLOR : une nouveauté phare issue de la fusion

Parmi les innovations majeures issues de cette intégration, MAPEI COLOR se distingue comme une solution différenciante sur le marché. Cette collection se compose de 16 finitions aluminium – 8 tons chauds et 8 tons froids – parfaitement coordonnées avec les mortiers de jointoiement MAPEI, garantissant une harmonie visuelle totale dans les projets de carrelage et de décoration.

Une position renforcée sur le marché français

MAPEI France renforce ainsi durablement sa position de référence sur les marchés de la mise en œuvre et de la finition des revêtements, en s’appuyant sur une offre élargie, cohérente et à forte valeur ajoutée.

Dans ce cadre, les équipes et les activités de PROFILPAS France sont pleinement intégrées à MAPEI France, dans une logique de continuité, de proximité client et de valorisation des compétences, au service des professionnels du bâtiment.

