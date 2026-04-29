Pourquoi utiliser un logiciel de suivi financier de chantier ?

Comment sécuriser le suivi de chantier et la gestion des paiements ?

Le suivi de chantier traditionnel sur tableur expose les professionnels à des risques d’erreurs de calcul, d’oublis d’avenants ou de retards dans la validation des situations de travaux. Un outil spécialisé permet de centraliser l’ensemble des flux financiers pour garantir que chaque euro dépensé est justifié.

Automatisation des calculs financiers complexes

La gestion manuelle des index de révision de prix ou des retenues de garantie est une source d’erreurs récurrente. Une solution numérique performante automatise ces calculs en temps réel. Elle prend en charge les comptes au prorata et les formules de révision les plus spécifiques, assurant ainsi une exactitude parfaite des montants dus aux entreprises, sans risque d’omission ou de litige ultérieur.

Pilotage rigoureux des avenants et des modifications

Le budget d’un chantier est vivant. Pour garder une vision claire, il est crucial de tracer chaque modification de marché. Un système structuré permet de suivre en temps réel l’état des avenants, qu’ils soient en cours de négociation, validés ou refusés. Cette traçabilité offre une transparence totale vis-à-vis du maître d’ouvrage et permet d’anticiper les dérives budgétaires avant qu’elles ne deviennent problématiques.

Génération fluide des pièces administratives et certificats

La réactivité administrative est un gage de professionnalisme. En centralisant les données, la création des ordres de service (OS) et des certificats de paiement devient instantanée. Les documents sont pré-remplis avec les informations du marché, ce qui réduit drastiquement les délais de validation et fluidifie les cycles de paiement, renforçant ainsi la confiance entre tous les acteurs du projet.

Pourquoi exploiter les métrés d’études en gestion financière ?

La rentabilité d’une opération dépend de la continuité de l’information entre la phase de conception et la phase d’exécution. Pour une efficacité maximale, la gestion financière de chantier doit exploiter directement les métrés faits en amont.

Éviter la double saisie et les erreurs de report

L’un des principaux risques d’erreurs en gestion de chantier provient de la ressaisie manuelle des quantités et des montants du marché initial. En utilisant les métrés et devis réalisés par Easy-KUTCH ou Graphic-Pack, les données sont directement gérées en gestion financière. Cette interopérabilité garantit que les quantités extraites de la maquette numérique ou des plans 2D servent de base de référence indiscutable pour le suivi des travaux.

Corréler l’avancement réel aux quantités contractuelles

Grâce à cette liaison native, le contrôleur de travaux peut valider les situations en se basant sur les éléments précis du devis descriptif. Que l’avancement soit calculé au pourcentage ou à la quantité réelle, il reste strictement lié aux calculs de l’étude. Cette cohérence numérique élimine les écarts entre le projeté et le réalisé, assurant une conformité parfaite entre les pièces écrites et les règlements effectués.

Quelle solution choisir pour un pilotage financier BIM compatible ?

Pour transformer les données d’études en véritables leviers de pilotage, il est crucial de s’appuyer sur une solution capable de lier les pièces écrites à la réalité financière de l’exécution. C’est ici que le logiciel WinCHANT d’ATTIC+ prend tout son sens.

Un outil métier dédié à la maîtrise d’œuvre

WinCHANT n’est pas un simple outil de comptabilité, c’est un logiciel de suivi financier de chantier conçu spécifiquement pour les besoins des architectes, économistes et maîtres d’œuvre. Il permet de piloter l’intégralité du cycle financier, de l’ordre de service initial jusqu’au Décompte Général Définitif (DGD), en intégrant toutes les spécificités des marchés publics et privés.

Une intégration totale dans le processus BIM

L’avantage majeur de cette solution réside dans son intégration à la suite logicielle ATTIC+. En récupérant les données d’Easy-KUTCH ou Graphic-Pack, WinCHANT permet de conserver l’intelligence de la maquette numérique jusqu’au paiement des entreprises. Les situations de travaux sont générées avec une précision chirurgicale, garantissant une gestion fluide des comptes de prorata, des cautions et des retenues de garantie, tout en restant parfaitement BIM compatible.

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