Le groupe Big Up se dote d'une troisième entreprise avec l'annonce des Perchistes, spécialiste du nettoyage d'équipements depuis le sol. Après avoir ouvert deux antennes depuis le début de l'année, elle espère à terme s'étendre dans d'autres régions.

Le groupe Big Up lance Les Perchistes, sa nouvelle marque spécialisée dans le nettoyage en hauteur avec deux premières entités pilotes en Île-de-France et en Languedoc-Roussillon. Sa particularité ? Nettoyer les vitres, façades, panneaux solaires, gouttières et bardages, parfois situés à plus de 15 mètres de hauteur, depuis le sol notamment pour limiter les risques d'accidents.

La nouvelle entreprise, fondée par Benoît Magand et Grégory Bonhomme, se targue de proposer des devis gratuits et une tarification « transparente » incluant le déplacement dans ses prix. Une pratique commune « pour l'ensemble des activités du groupe Big up (débouchage et chemisage des canalisations) », précise le groupe dans un communiqué.

Deux antennes locales lancées en début d'année

Par rapport aux moyens déployés pour nettoyer depuis le sol, Les Perchistes ont développé leur propre équipement de perches télescopiques à grande portée en fibre de carbone, associées à de l'eau pure et dépourvue de polluants, respectueuse des surfaces et de l'environnement.

Selon le groupe Big up, cette nouvelle entreprise lui permet de s'approcher de son ambition de devenir une « académie de la franchise ». Ainsi, Les Perchistes semblent avoir vocation à s'étendre dans d'autres territoires que les deux premières entités lancées en début 2026.