DUCO dévoile Cubic InsertFit, son nouveau système de protection solaire architecturale

Répondre aux enjeux de la façade : entre réglementation, esthétique et impact environnemental

Face aux exigences croissantes de la RE2020, la maîtrise du confort d’été devient un enjeu central. En limitant les apports solaires sur les surfaces vitrées, le brise-soleil Cubic InsertFit contribue à réduire les surchauffes estivales et à améliorer durablement le confort thermique et visuel des occupants.

Au-delà de sa fonction d’usage, le système affirme une écriture architecturale épurée. Les portées de lames supérieures à 5 m réduisent les points d’accroche en façade, tandis que le profil de finition clipsable fait disparaître les fixations.

Solution bioclimatique, le brise-soleil Cubic InsertFit s’inscrit dans une démarche environnementale globale : il est composé à 75 % d’aluminium recyclé et entièrement recyclable. Les FDES individuelles des solutions de protection solaire DUCO sont consultables sur la base INIES.

Une solution modulable pour des façades uniques

Brise-soleil, élément graphique ou modénature architecturale, le Cubic InsertFit s’adapte à une grande diversité de projets. Disponible en lames rectangulaires 200×48 mm et 300×48 mm, il peut être mis en oeuvre en cadre ou en lames horizontales ou verticales, avec un pas modulable selon les besoins de protection solaire et d’expression architecturale.

Le système se compose d’un profil de lame, d’un profil de finition clipsable assurant une fixation invisible, d’embouts latéraux et, en option, de pattes de fixation. Les finitions sont disponibles en anodisation certifiée Qualanod ou en thermolaquage Qualicoat, dans un large choix de teintes.

Une installation optimisée sur le chantier

Le système InsertFit a été conçu pour rationaliser et sécuriser chaque étape de la pose. L’insertion des plats taraudés dans le profil de lame, associée à une fixation sur des pattes DUCO ou directement sur des supports existants (structures métalliques, murs rideaux, etc.), s’adapte à tous types de configurations.

Le profil de finition clipsable joue un rôle clé : en masquant instantanément les fixations, il garantit une finition homogène, sans intervention complémentaire.

La conception, combinée à de grandes portées limitant les points d’accroche, permet de réduire le nombre d’opérations, les interventions en hauteur et les risques d’erreur, optimisant ainsi la mise en oeuvre.

Chiffres clés :

2 sections de lames disponibles : 200×48 mm et 300×48 mm

Jusqu’à 5 435 mm de portée entre deux points d’accroche selon configuration (à 800Pa)

75 % d’aluminium recyclé

« Avec Cubic InsertFit, nous proposons une solution capable de concilier liberté architecturale, exigence esthétique et performance technique. La fixation invisible et les grandes portées permettent de concevoir des façades plus épurées, tout en répondant aux enjeux de confort d’été et de mise en oeuvre sur chantier. » François LAURENT, Responsable des ventes France

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